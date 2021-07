VHS-Workshop: Stoffdruck und Stoffdesign selbst herstellen

Bielefeld (bi). Die Volkshochschule Bielefeld bietet von Montag bis Mittwoch, 19. bis 21. Juli, einen Workshop in Stoffdesign an. Jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Volkshochschule, Ravensberger Park 1, können Teilnehmende Druckstöcke herstellen und Stoffe bedrucken.

Die Künstlerin und Designerin Sonia Delaunay (1885-1979) hat die Formensprache der Bildenden Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ausdrucksstarken Farben auf ihre Stoffentwürfe übertragen, die seither als Vorbild für modernes Stoffdesign gelten. Dieser Technik wird während des dreitägigen Workshops nachgegangen.