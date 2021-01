Stadtbibliothek gibt es wieder „to go“

Kund*innen können Medien kontaktlos ausleihen

Detmold. Ab sofort ist die Stadtbibliothek wieder für die Kund*innen durch den „Bibliothektogo 2021“-Service geöffnet. Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW darf die Bibliothek wieder ihre kontaktlose Ausleihe von Medien anbieten. In der Zeit von Dienstag bis Freitag besteht die Möglichkeit, über den Online-Bibliothekskatalog webopac.detmold.de/index.aspx bis zu fünf nicht entliehene Medien pro Bibliotheksausweis auszusuchen und per Mail an: stadtbibliothek@detmold.de zu bestellen. Die Mitarbeiter*innen vergeben Termine, an denen die Medien kontaktlos abgeholt werden können. Die Rückgabe erfolgt später ebenfalls kontaktlos über den Medienrückgabekasten. Auch gebührenpflichtige Medien können, wenn sie verfügbar sind, bestellt werden. Gebühren lassen sich problemlos an einem späteren Termin in der Bibliothek bezahlen oder können einfach auf das städtische Konto der Stadtbibliothek überwiesen werden. Auch Anträge für Benutzerausweise sind ab sofort wieder möglich. Weitere Informationen, z.B. zum genauen Vorgehen bei der „Bibliothek togo 2021“, zur Nutzung der Onilo-Bilderbuch-Kinos oder zum neuen Newsletter stehen auf der Homepage der Stadtbibliothek detmold.de/stadtbibliothek.