Gütersloher Kultursommer im Mohns Park

Start mit musikalischem Picknick auf der Freilichtbühne.

Gütersloh. Lange blieb sie unbespielt, Güterslohs Freilichtbühne in Mohns Park. Coronabedingt sind alle dort geplanten Konzerte abgesagt worden. Doch am Wochenende Samstag, 24. Juli und Sonntag, 25. Juli, wird dort der Betrieb in Form eines Kulturpicknicks wieder aufgenommen. Das Kulturpicknick läuft am Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 14.30 Uhr und 15 bis 20 Uhr und wird organisiert vom Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh.

Ein buntes, abwechslungsreiches Bühnenprogramm unterhält an diesem Wochenende die Besucher, die es sich coronakonform mit mitgebrachten Kissen, Decken und eigenem Picknickkorb auf den Bänken der Bühne gemütlich machen können. Falls den Besuchern und Besucherinnen im Laufe ihres Aufenthalts die kalten Getränke ausgehen sollten, bietet Parkpächter Holger Much Hilfe durch einen Getränkestand auf dem Picknick-Gelände.

Die rund 20 Künstler, die überwiegend aus der Region kommen, unterhalten in ganz unterschiedlicher Couleur. Neben verschiedenen Musikkonzerten und Comedy sind auch Walkacts mit von der Partie und lassen keine Langeweile aufkommen. Für die Bands Session Sax Duo oder Dizzy Dudes ist die Freilichtbühne ohnehin kein fremdes Terrain mehr.

Da die Plätze auf der Freilichtbühne begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Für jede der drei Veranstaltungen sind rund 300 Plätze vorgesehen. Kostenlose Tickets sind über die Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh, Telefon 05241/211360 zu erhalten. Es besteht ebenso die Möglichkeit, Tickets online zu erwerben. Allerdings fallen hier aus technischen Gründen pro Ticket Systemgebühren an. Der Einlass ist nur für Personen, die vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Die Nachweise sind mitzuführen. Vor Ort besteht auch noch die Möglichkeit, einen Test durchführen zu lassen.

Der „Kultursommer 2021“ findet neben Gütersloh auch in den Nachbarstädten Rheda-Wiedenbrück und Rietberg statt. Gemeinsam haben sich die drei Städte unter Federführung des Kreises um Fördermittel bei der Kulturstiftung des Bundes beworben und sind mit insgesamt 380.000 Euro bedacht worden. Das „Kulturpicknick“ findet in Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Rietberg gleichzeitig mit rotierendem Programm statt.

Weitere Infos und Tickets (mit Systemgebühren) unter www.kultursommer-gt.de.

Programm Kulturpicknick Gütersloh

Samstag, 24. Juli

17 Uhr Randale

17.45 Uhr Streetshow FeuerWer

18.15 Uhr Roland Berens

19 Uhr Session Sax Duo

19.30 Uhr Ansgar Specht

20.15 Uhr Session Sax Duo

20.45 Uhr Easy Cover

Ende 22 Uhr

Sonntag, 25. Juli

Picknick 1

10 Uhr Sebastian Gokus

10.45 Uhr Klirr Deluxe

11.15 Uhr Jörg Wernekenschnieder

12 Uhr Modern Walking

12.30 Uhr Sam Siefert

13.15 Uhr Modern Walking

13.45 Uhr Pearl Index

Ende 14.30 Uhr

Picknick 2

15 Uhr Matthias Nagel

15.45 Uhr Jazz Polizei

16.15 Uhr The Basement Boyz Noir

17 Uhr Jazz Polizei

17.30 Uhr Patrick Lück

18.15 Uhr Fuerflut Feuershow

19 Uhr Dizzy Dudes

Ende 20 Uhr