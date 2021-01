Elternbeirat erleichtert und gleichzeitig besorgt

Jugendamtselternbeirat bemängelt neue Beschlüsse für Kitas

Bielefeld. Der Jugendamtselternbeirat (JAEB) von Bielefeld, der die Eltern von Kindern in den Kitas und der Kindertagespflege vertritt, hat die Beschlüsse des Landes NRW, die Kitas grundsätzlich in einem eingeschränkten Beitrieb aufrecht zu erhalten, begrüßt. Aber: Nicht in allen Einrichtungen in Bielefeld wird dies auch praktisch umgesetzt. „Uns liegen Rückmeldungen von Bielefelder Eltern vor, dass teilweise erheblicher Druck aufgebaut wird, die Betreuung nicht in Anspruch zu nehmen, während in anderen Einrichtungen eine regelrechte Willkommenskultur stattfindet“, so JAEB-Sprecher David Hepach.

Der JAEB rechnet damit, dass viele Eltern ihre Kinder zu Hause lassen werden, fordert dafür jedoch ein Entgegenkommen der Politik: „Wenn an uns Eltern appelliert wird, die Kinder zu Hause zu lassen, dann müssen auch die üppigen Kitagebühren und Essensgelder erstattet werden. “Die Initiative der SPD-Landtagsfraktion und die Ankündigung von FDP-Familienminister Stamp wird an dieser Stelle ausdrücklich unterstützt.

Für Unmut bei den Eltern, sorgen Äußerungen von Politikern verschiedener Parteien, die Eltern auffordern zu Hause zu arbeiten und gleichzeitig ihr Kind zu betreuen. „Wer Kinder hat weiß, dass sich Home Office und die Betreuung eines Kita-Kindes nicht vereinbaren lassen“, so JAEB-Sprecherin Nadine Niewöhner.

Gleichzeitig weist der Elternbeirat auf die Möglichkeit hin, dass nun bis zu zehnzusätzliche Kind-Kranktage pro Elternteil und pro Kind genutzt werden können, auch wenn das Kind nicht krank ist, sondern lediglich die Kita-Betreuung nicht in Anspruch genommen wird. „Ein gutes Signal an die Eltern“, so Franziska Schütz. Aber: Nicht bei allen Arbeitgebern stößt diese Regelung auf Verständnis. Dabei weist Benedikt Ertel darauf hin, dass dem Arbeitgeber das gezahlte Kinderkrankengeld –in etwa 90 Prozent des Nettolohnes –in voller Höhe erstattet wird. Trotzdem berichten einige Bielefelder Eltern, dass sie aus Angst vor Jobverlust auf diese Möglichkeit verzichten wollen.