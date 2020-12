Der Winter kann kommen: Stadt Paderborn ist vorbereitet

Paderborn. Am vergangenen Wochenende hat Väterchen Frost den Paderbornern einen kleinen Vorgeschmack auf die kalte Jahreszeit gegeben und die ersten Streufahrzeuge auf den Plan gerufen. Hauptverkehrswege und einige Brücken wurden am Sonntagabend mit Feuchtsalz besprüht, um Glatteisbildung vorzubeugen. Für den kommenden Winter sind die Vorbereitungen durch den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP), der den Winterdienst koordiniert, schon längst getroffen. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen städtischen Ämter und Eigenbetriebe sind geschult und alle benötigten Einsatz-Fahrzeuge für den Winterdienst vorbereitet. 1.500 Tonnen Salz, 100 Tonnen Split und 60.000 Liter Feuchtsalz sind eingelagert. „Einiges an Material haben wir noch vom letzten Jahr, wo der Winter fast vollständig ausgefallen ist“, erklärt Dr. Dietmar Regener, Winterdienst-Koordinator beim ASP. „Aber auch wenn die letzten Winter nicht streng waren, mit Bodenfrost und glatten Straßen ist immer zu rechnen.“

Aufgrund der Corona Pandemie müssen in diesem Jahr die Mitarbeitenden besonders flexibel sein. „Sollte es im Laufe des Winters zu starken Personalengpässen kommen, könnte dies auch Einschränkungen im Winterdienst zur Folge haben“ ergänzt ASP-Chef Reinhard Nolte und bittet gleichzeitig die Paderborner, in diesem Jahr ihr Verhalten als Verkehrsteilnehmende ganz besonders an die Wetterverhältnisse anzupassen und mit Glatteis auch dort zu rechnen, wo man sonst immer freie Fahrt gewohnt ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass jeder Autofahrende mittlerweile seine Winterreifen montiert und damit seinen Beitrag für ein sicheres Vorwärtskommen geleistet hat. An Grundstückseigentümerinen und -eigentümer werden in jedem Winter ebenfalls Anforderungen gestellt. Sie sind für die an ihre Grundstücke angrenzenden Gehwege oder gemeinsame Geh- und Radwege verantwortlich. Diese müssen in einer für den Verkehr erforderlichen Breite (möglichst mindestens 1,50 m) von Schnee geräumt oder gestreut werden. Als Gehwege zählen auch Fahrbahnränder von Straßen ohne einen erkennbar abgeteilten Gehweg. In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls oder nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20 Uhr muss grundsätzlich nicht mehr geräumt und gestreut werden, aber spätestens um 7 Uhr, sonn- und feiertags um 9 Uhr, müssen Schnee und Glätte beseitigt sein. Dabei sollte der Schnee nicht auf die Straße geschaufelt werden, denn dann kann es passieren, dass er von Räumfahrzeugen in die Einfahrt zurückgeschoben wird.

Wer sich ausführlicher über dieses Thema informieren möchte, kann beim ASP Service-Center eine „Winterdienst-Broschüre“ anfordern oder sich unter www.asp-paderborn.de im Internet kundig machen. Das ASP Service-Center ist telefonisch unter 0 52 51 / 88-1 1710 von Montag bis Freitag 7.00 – 18.00 Uhr zu erreichen, persönlich sind die Mitarbeiterinnen An der Talle von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag bis 15 Uhr zu erreichen.