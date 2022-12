Bühnenprogramm des Gütersloher Weihnachtsmarkts Dezember 2022

Bühnenprogramm des Gütersloher Weihnachtsmarkts vom 8. bis 11. Dezember 2022

Viel Gesang und Live-Musik

Gütersloh. In der dritten Woche des Gütersloher Weihnachtmarkts dürfen sich Besucher*innen auf viel Gesang und Live-Musik freuen. Von Weihnachtsliedern und Shantys über Kinder-Konzerte und Akustik-Duos bis hin zu Blasmusik zeigen in dieser Woche erneut zahlreiche Künstler*innen ihr musikalisches Talent. Das vollständige Programm des Gütersloher Weihnachtsmarkts finden Sie unter www.guetersloherweihnachtsmarkt.de.

Donnerstag, 8. Dezember

17 bis 17.30 Uhr Adventssänger*innentreffen Gütersloh

Das Gütersloher Adventssingen hat eine lange Tradition. Seit mehr als 230 Jahren ziehen die Adventssänger*innen an den Adventssonntagen morgens um 5 Uhr in Gruppen durch fast alle Gütersloher Stadtteile und erfreuen die Gütersloher*innen mit Adventsliedern. Am 8. Dezember kommen sie in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, um auch Morgenmuffeln einmal die Chance zu geben, ihrem weihnachtlichen Gesang zu lauschen.

18 bis 19 Uhr Bläserensembles der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V.

Die Blechbläserensembles der Musikschule für den Kreis Gütersloh e. V. spielen die schönsten Advents- und Weihnachtslieder sowie populäre Stücke aus ihrem Repertoire. Von der Trompete bis zur Tuba sind alle Blechblasinstrumente vertreten.

Unter Leitung von Eckard Vincke sorgen die 25 Schüler*innen aus dem gesamten Kreisgebiet für Weihnachtsstimmung.

Freitag, 9. Dezember

16 bis 18.30 Uhr Shanty-Chor „Die Emsmöwen“

Als eingetragener Verein stehen die „Emsmöwen“ seit mehr als einem Vierteljahrhundert für die Förderung und Erhaltung des musikalischen Seemannsbrauchtums. Mit ihrer Darbietung verschiedener Shantys zaubern die Chormitglieder auch in diesem Jahr wieder maritimes Flair auf den Gütersloher Weihnachtsmarkt.

20 bis 22 Uhr Akustik-Duo „2 Old to Die Young“

Daniel Romberg und Richard Wiemann vom Akustik-Duo „2 Old to Die Young“ bringen den Rock’n’Roll auf den Gütersloher Weihnachtsmarkt. Sie waren bereits Vorband von Max Mutzke und haben sich mit zahlreichen Live-Auftritten in der Region und darüber hinaus einen Namen gemacht.

Samstag, 10. Dezember

15 bis 16 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit „Herr Müller und seine Gitarre“

Der Kasseler Kinderliedermacher und Entertainer Jürgen Müller kommt mit seiner Gitarre und viel guter Laune zum Weihnachtsmarkt. Als „Herr Müller und seine Gitarre“ präsentiert er in Gütersloh sein und lädt sein Publikum mit Witz und eingängigen Melodien zum Mitmachen ein.

20 bis 22 Uhr Akustik-Duo „Madline Wittenbrink & Jay Minor“

Sängerin Madline Wittenbrink und Gitarrist Jay Minor musizieren seit vielen Jahren gemeinsam als Duo und in der Band „neXus“. Ob Rock, Jazz oder Ballade, Madlines kraftvolle Stimme begeistert das Publikum und so schaffte sie es 2019 bei „The Voice of Germany“ in die zweite Phase. Auf dem Weihnachtsmarkt spielt das Duo verschiedene Akustiksongs.

Sonntag, 11. Dezember

15 bis 16 Uhr Kinder-Mitmachkonzert mit „KrAWAllo“

Mit modern interpretierten Weihnachtsklassikern wie „In der Weihnachtsbäckerei” und selbstkomponierten Songs wie „Rock’n’Roll Weihnacht“ wollen die Familienrocker von „KrAWAllo“ Kindern und ihren Familien die Wartezeit auf das Weihnachtsfest versüßen. Die Musiker, die auch bei GTM Sommer 2022 in Gütersloh auf der Bühne standen, wollen mit ihren Liedern gute Laune machen und Kinder zum Mittanzen und Mitsingen anregen.

16.30 bis 18 Uhr Jugendmusikkorps Avenwedde – Stadt Gütersloh – e. V.

Im Jahr 1966 gegründet, ist das Jugendmusikkorps Avenwedde mit rund 200 aktiven Mitgliedern einer der größten Blasmusikvereine in Nordrhein-Westfalen. Ihr Können präsentieren sie regelmäßig unter anderem beim traditionellen Jahreskonzert in der Stadthalle Gütersloh und auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Öffnungszeiten des Gütersloher Weihnachtsmarktes

Montags bis donnerstags 12 bis 21 Uhr

Freitags und samstags 12 bis 22 Uhr

Sonntags 14 bis 21 Uhr