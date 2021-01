Beförderung von Menschen mit Behinderungen zum Impfzentrum nach Lemgo

Dieser Text in einfacher Sprache: Beförderung von Menschen mit Behinderungen zum Impf-Zentrum nach Lemgo

Der Kreis Lippe bietet seit vielen Jahren Menschen mit Behinderung einen Behinderten-Fahrdienst für das Kreis-Gebiet an. Der Fahr-Dienst wird vom Deutschen Roten Kreuz durchgeführt. Dieser Fahr-Dienst kann von montags bis sonntags auch für den Besuch des Impf-Zentrums genutzt werden. Die Unterstützung der geschulten DRK-Mitarbeiter beginnt bereits in der Wohnung des Fahr-Gastes. Wenn das vom Fahr-Gast so gewünscht ist. In Lemgo wird der Fahr-Gast anschließend vom Betreuungs-Personal des Impf-Zentrums begleitet. Menschen mit einem Berechtigungs-Schein des Kreises Lippe für den Behinderten-Fahrdienst können ihre Fahr-Marken auch für die Beförderung zum Impf-Zentrum einsetzen. Der Fahrdienst kann aber auch ohne Marken genutzt werden. Anmeldungen nimmt die DRK-Fahrdienst-Leiterin Judith Bade unter Telefon: 05231-9214-60 entgegen. Sie beantwortet auch Fragen zur Beförderung und informiert über eine mögliche Kosten-Erstattung durch die Kranken-Kassen.