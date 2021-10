Ärzte und Patienten im Dialog

18.Corveyer Gesundheitsgespräche beginnen am 13. Oktober im St. Ansgar Krankenhaus

Höxter. Chefärzte der KHWE klären auch im Corona-Jahr über Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten auf. Wegen der Corona-Pandemie finden die 18. Corveyer Gesundheitsgespräche auch in diesem Jahr wieder im St. Ansgar Krankenhaus Höxter statt. Beginn der sechs Monate langen Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 13. Oktober.

„Unabhängig vom Thema Corona gibt es eine Vielzahl von medizinischen Themen, die seit mehr als anderthalb Jahren in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu kurz kommen. Dadurch werden viele wichtige Erkrankungen wie z. B. der akute Herzinfarkt oder der akute Schlaganfall leider von der Bevölkerung weniger beachtet, so dass hier nachgewiesenermaßen schon eine gefährliche Minderversorgung in Deutschland stattfindet“, sagt Dr. Eckhard Sorges, Chefarzt für Kardiologie und Intensivmedizin, der die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Dr. Ekkehard Thießen, Chefarzt für Gastroenterologie, organisiert.

Dr. Sorges ist sich sicher, dass die Pandemie nicht nur die Gesellschaft verändert hat, sondern auch Einrichtungen wie Kranken- und Seniorenhäuser. Dr. Eckhard Sorges: „Mit der Impfung ist uns ein wesentlicher Schutz der Bevölkerung geglückt, der uns erlaubt, wieder eine solche Veranstaltungsreihe anzubieten – natürlich mit angepassten Strukturen, ohne dass die Zuhörer Gefahr laufen, sich zu infizieren.“ Aus diesem Grund ist die Veranstaltungsreihe bewusst ins St. Ansgar Krankenhaus verlegt worden. „Hier können alle Vorkehrungen getroffen werden, die den RKI-Auflagen entsprechen“, sagt. auch Dr. Ekkehard Thießen.

Von Oktober 2021 bis März 2022, immer am zweiten Mittwoch im Monat, findet ein Vortrag im Konferenzraum des St. Ansgar Krankenhauses statt. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, ebenfalls kann kostenfrei geparkt werden. Die Corveyer Gesundheitsgespräche werden von der AOK NordWest und dem Kulturkreis Höxter-Corvey Schloss Corvey unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation nun schon so viele Jahre Bestand hat und die Veranstaltungsreihe trotz Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden kann“, sagt AOK-Teamleiter Prävention Hans-Jürgen Nolte.

Mit den bisherigen Themen und Diskussionen konnten die Arzt-Patienten-Seminare schon viele Bürger aktivieren, sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern: Alle Interessierten bekommen Informationen aus erster Hand, die Referenten halten ihre Vorträge in leicht verständlicher Sprache. Die Themen reichen von der Behandlung von Vorhofflimmern, über minimalinvasive Operationsmöglichkeiten beim Leistenbruch bis zu modernen, individuellen Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs.

Am Mittwoch, 13. Oktober, beginnen die Corveyer Gesundheitsgespräche mit einem Vortrag zum Thema Herzrasen und Vorhofflimmern: Moderne Verödungsverfahren mit „Mini-Kathetern und Kälteballons“ können helfen. Als Referent steht Chefarzt Dr. Eckhard Sorges zur Verfügung.

Anmeldungen werden angenommen im Sekretariat der Medizinischen Klinik I unter Telefon 05271/66-2705 oder per E-Mail unter c.schoppmeier@khwe.de.

13.10.2021 Herzrasen und Vorhofflimmern: Moderne Verödungstherapien mit „Mini-Kathetern und Kälteballons“ helfen Dr. Eckhard Sorges Chefarzt Med. Klinik I/ Kardiologie und Angiologie, Intensivmedizin

10.11.2021 Neue personalisierte Therapieansätze in der Krebstherapie: Was bringen die neuen Medikamente in der Onkologie? Dr. Jörg Schmitz Chefarzt Med. Klinik III/Onkologie u. Palliativmedizin

08.12.2021 „Die Frau im hormonellen Sturm“ – Symptome, Effekte, Behandlungsmöglichkeiten Dr. Stefan Bettin Chefarzt Klinik für Frauenheilkunde & Geburtshilfe

12.01.2022 Akutbehandlung des Schlaganfalls – Zeit ist Überleben Prof. Dr. Mark Obermann Chefarzt Klinik für Neurologie

09.02.2022 „Darmkrebs ist heilbar“ – Interdisziplinäres Darmzentrum Dr. Ekkehart Thießen Chefarzt Med. Klinik II/Gastroenterologie und Prof. Dr. Joachim Mellert Chefarzt Klinik für Viszeral-Chirurgie