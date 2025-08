Bielefeld. Summer Soundz 2025 bringt im Juli unter dem Motto „Kultur auf dem Kesselbrink“ ein abwechslungsreiches Abendprogramm nach Bielefeld. Immer mittwochs vom 09. bis zum 30.07.2025 verwandelt sich der Platz am Grünen Würfel in eine Bühne für Kultur, Musik und Begegnung. Beginn ist jeweils um 18:45 Uhr, das Programm endet gegen 22:00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort: Kesselbrink 2, 33602 Bielefeld. Weitere Informationen gibt es unter www.newtone.de.

Summer Soundz Mittwoch 09.07.2025

mit deine Misere! & Beat Club Audio & havn

deine Misere!

deine Misere! ist wie der wackelige Gang ins Getümmel deiner Kleinstadt. Zweifelnde, anklagende und wütende Texte über die Zerrissenheit zwischen gesellschaftlichen und persönlichen Miseren erwachsen aus (post-)punkigen Klängen wie die säuberlich geschnittene Hecke aus dem kiesbewachsenen Vorgarten.

Beat Club Audio

Mit der klassischen Bandbesetzung bestehend aus zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass und Gesang sowie einem von Garage- und Alternative Rock inspiriertem Songwriting, kommen unweigerlich Erinnerungen an die 90er und frühen 2000er Jahre auf. Dabei klingen Beat Club Audio aber nie wie ein Revival-Act.

havn

HAVN kombiniert Elemente aus Punk, Rock und Hardcore mit deutschen Texten geprägt von persönlichen Erfahrungen, inneren Konflikten und dem Streben nach Veränderung.

Summer Soundz Mittwoch 16.07.2025

mit MONOGON & Falling Bricks & Good Fortune

MONOGON

MONOGONs Musik vermischt eine Energie, die nur noch selten zu sehen ist im modernen Metal, mit einer unerwartet experimentellen Seite zu einer Mischung, die sich gewohnt und doch völlig neu anhört.

Falling Bricks

Handfester Alternative aus Bielefeld mit Einflüssen von diversen Metal-Genres bis hin zum Stoner-Rock. Mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz und ihrem einzigartigen Sound überraschen Falling Bricks immer wieder ihr Publikum.

Good Fortune

Der Musikstil von Good Fortune lässt sich am einfachsten als Rock bezeichnen, wobei sie Einflüsse aus vielen anderen Musikgenres wie Funk, Metal, Reggae oder Jazz beziehen und stehts mit viel Energie und Enthusiasmus auf der Bühne stehen.

Summer Soundz Mittwoch 23.07.2025

mit Kaskaden & Chamoné & Nina and the Beavers

Kaskaden

Liebe, Freundschaft und das alltägliche Gefühlschaos im Gewand dynamischen Indie-Rocks, von laut bis leise, mit markanten Texten, zwischen dringlichen Schrammelgitarren und zurückhaltenden Tastenklängen.

Chamoné

Chamoné kochen mit ihrem Genre-Mix aus Alternative, Pop und Rock ihren ganz eigenen Sound zusammen. Ihre Texte sind mal schwer greifbar, dann wieder persönlich und nahbar, komplett in deutscher Sprache verfasst und immer voller Hingabe.

Nina and the Beavers

Nina and the Beavers fühlen sich in der Pop/Rock-Musik heimisch, aber bedienen sich auch in anderen Genres wie Funk, Metal und Weltmusik.

Summer Soundz Mittwoch 30.07.2025

mit Coby & PAULA & Lemonsun

Coby

Corby verwandelt mit seiner sonoren Stimme alltägliche Gefühle, die wir alle kennen, in eingängige Musik. Seine Songs bewegen sich nicht nur zielstrebig zwischen traditionellem American Folk und modernem Singersongwritertum mit Rockanleihen hin- und her. Sie schlägt auch eine Brücke zwischen Nostalgie und Euphorie.

LEMONSUN

LEMONSUN verbinden zeitgenössischen Indie Pop a la Jeremias mit Alternative Rock der 90er, Synth-Pop und Autotune.

PAULA

Die authentische Singer/Songwriterin begeistert mit Leidenschaft, Spaß und viel Freude an der Musik und gestaltet ihre Songs mit viel Gefühl, Zeit und Liebe. Die Stücke leben von ihrer gemütliche Grundstimmung, die trotz einer gewissen Melancholie zum Fröhlichsein aufruft.