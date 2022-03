Sporthallen werden zu Unterkünften

Gütersloh. Dringend benötigt: Unterkünfte für den Übergang. Über 100 Einsatzkräfte von DRK, der Feuerwehren aus dem gesamten Kreis Gütersloh und Freiwillige des SV Spexard haben am Wochenende die Sporthallen in Spexard und am Carl-Miele-Berufskolleg in der Innenstadt für einen Aufenthalt der stetig wachsenden Zahl von Menschen hergerichtet, die aus der Ukraine geflohen sind. Bis Sonntag 17 Uhr, so die Vorgabe, sollten sie für eine Belegung zur Verfügung stehen.

Die Umrüstung ist logistische Maßarbeit: Aus Bausätzen wurden insgesamt gut 200 Doppelstockbetten und 150 Einzelbetten aufgebaut und mit Lattenrosten und Matratzen ausgestattet werden. Die Betten mussten dann exakt in den Hallen positioniert und mit Zwischenwänden abgeteilt werden. Dazu kommt die Einrichtung zahlreicher Nebenräume – Eltern-Kind-, Sanitäts-, Wasch-, Speise- und Aufenthaltsräume sowie ein Dienstraum für die Unterkunftsleitung – und schließlich die Ausschilderungen. An alle geht ein dickes Dankeschön für diesen Einsatz!