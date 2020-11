porta Möbel: ein starker Partner vor Ort wird 55

Bielefeld/Porta Westfalica. Die porta Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihren 55. Geburtstag. 1965 legten Hermann Gärtner und Wilhelm Fahrenkamp in Porta Westfalica den Grundstein für eine beispiellose unternehmerische Erfolgsgeschichte. Stolzer Vermittler erfolgreicher Mensch-Möbel-Beziehungen. Seit 1965: Im Jubiläumsjahr startet das familiengeführte Unternehmen mit diesem markanten, neuen Markensatz sowie mit einem frischen, neuen Logo in seine erfolgreiche Zukunft.

Ab sofort finden Möbelliebhaber daher in allen Abteilungen tolle Jubiläums-Angebote mit attraktiven Konditionen. Ganz gleich ob das Herz für eine hochwertige neue Küche, elegante Wohnzimmermöbel oder ein flauschig-bequemes Boxspringbett schlägt: Die Jubiläumsangebote bieten für jeden Kunden das Richtige. „Mit unserem großen Jubiläumsgewinnspiel lassen wir auch unseren Kundinnen und Kunden am Erfolg teilhaben“, sagt der Geschäftsleiter des porta Einrichtungshauses in Bielefeld, Michael Hillebrenner. Die Möbelliebhaber verlosen neben einem VW T6 „California Coast“ eine hochwertige Küche sowie iPhones, iPads und iWatches im Gesamtwert von 150.000 Euro. Michael Hillebrenner: „Mitmachen ist ganz leicht:

Nach Ihrem nächsten Einkauf bei porta Möbel geben Sie einfach die Bon Nummer von Ihrem Kassenzettel online auf www.porta.de/gewinnspiel ein. Wenn Sie dann ein bisschen Glück haben, gewinnen Sie vielleicht eine unserer insgesamt 555 Preise.“ Bielefeld ist für Michael Hillebrenner ein ganz besonderer Standort in einer landschaftlich und kulturell reizvollen Gegend, wie er betont. „Ich bin in Ostwestfalen geboren und mag vor allem die Art und Weise, wie die Menschen hier mit einander umgehen. OWL ist mein Zuhause“, schwärmt Hillebrenner, der seit 1990 bei porta arbeitet und das Bielefelder Möbelhaus seit dem 1. Oktober 2005 leitet. porta Möbel, das sind deutschlandweit mittlerweile 24 großflächige Einrichtungshäuser und drei porta Küchenwelten. Zur porta Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus neben zwei Hausmann-Möbelhäusern mehr als 100 SB-Möbel BOSS Märkte sowie 19 Asko-Einrichtungsmärkte in Tschechien und der Slowakei. Jubiläumsschnäppchen gibt’s natürlich nicht nur vor Ort bei porta in Bielefeld, sondern auch im Online-Shop unter porta.de