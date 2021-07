Neuer Bezirksschornsteinfeger und GebÃ¤udeenergieberater fÃ¼r DelbrÃ¼ck

Zum 1. August übergibt er sein Amt an seinen Nachfolger Sebastian Schoel. Der 33-jährige Schoel ist seit 17 Jahren als Schornsteinfeger tätig, davon acht als Meister. Zudem hat er eine Zusatzausbildung als Gebäudeenergieberater im Handwerk erfolgreich abgeschlossen.

„Unsere Aufgabe als Schornsteinfeger ist nicht nur das Überprüfen von Feuerstätten und das Reinigen von Schornsteinen, sondern immer auch die neutrale Beratung der Bewohnerinnen und Bewohner in dem uns anvertrauten Kehrbezirk. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Sebastian Schoel einen jungen Kollegen in unserem Kreis begrüßen dürfen, der in beiden Aufgaben sehr erfahren ist“, erklärt Olaf Meiners, Vorsitzender der Schornsteinfeger im Kreis Paderborn. Er dankte dem scheidenden Kollegen Schiermeyer für seinen jahrzehntelangen Einsatz in Delbrück.