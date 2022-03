Neue Graffiti-Führung durch Paderborn

Paderborn. Graffitis sind im Paderborner Stadtbild allgegenwärtig und in den unterschiedlichsten Varianten zu finden. Nach dem großen Erfolg der ersten Führung „Paderborn und seine Graffitis“ gibt es nun eine zweite Tour.

Die neue Führung („Paderborn und seine Graffitis #2“) führt schwerpunktmäßig ins Riemekeviertel in den Bereich zwischen Paderwiesen (Graffitistern), Florianwiese und Rathenaustraße – also im Wesentlichen zu den teils großflächigen Graffitis, die im Rahmen des Secret-City-Fassadenfestivals 2021 entstanden sind. Die erste Führung („Paderborn und seine Graffitis #1“), die seit gut drei Jahren angeboten wird, verläuft dagegen überwiegend innerhalb des Innenstadtrings zwischen dem Rosentor, der Graffitimauer „Busdorfgalerie“ und dem Paderquellgebiet. Gezeigt werden legale und illegale Graffitis, die unterschiedlichen Graffiti-Arten, die Entwicklung dieser Kunstform und welche Künstler sich hinter den Werken verbergen.

Beide Rundgänge wurden vom Graffiti-Experten Sven Niemann in Zusammenarbeit mit der Tourist Information Paderborn entwickelt. Die Führungen dauern jeweils etwa zwei Stunden und kosten 100 Euro pro Gruppe bis maximal 25 Personen. Buchungen nimmt die Tourist Information (Tel. 05251 8812980, tourist-infopaderbornde) entgegen. Darüber hinaus werden öffentliche Führungen jeweils samstags um 14 Uhr zu festen Terminen angeboten. Am 11. Juni und 10. September geht es durch die Innenstadt, während am 7. Mai und 9. Juli die Graffitis im Riemekeviertel erklärt werden. Weitere Informationen: www.paderborn.de/fuehrungen.