Museumstag statt Museumsnacht

Paderborn. Am 28. August laden wieder zahlreiche Museen sowie Galerien in und um Paderborn zu sich ein. Anstelle der Museumsnacht wird das vielfältige Programm jedoch am Tag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist frei.

Das Programm richtet sich nicht nur an Erwachsene, auch für Kinder gibt es einiges zu sehen und zu erleben. Neben vielfältigen Ausstellungen finden auch spezielle Führungen, spannende Workshops und Mitmach-Aktionen statt. Das komplette Programm ist online unter https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/veranstaltungen/Museumstag.php zu finden.

Mit dabei sind: Das Diözesanmuseum Paderborn, der Förderverein Melitensia e.V., das Forum Junger Künstler/Gewölbesaal, das Heinz Nixdorf MuseumsForum, KleppArt, das Kreismuseum Wewelsburg, das Kunstmuseum im Marstall, der Kunstverein Paderborn e.V., das LWL-Museum in der Kaiserpfalz, Märzhase. Galerie für junge Kunst, das Naturkundemuseum im Marstall, der Raum für Kunst e.V., das Residenzmuseum Schloß Neuhaus, die Museen im Marstall, die Städtische Galerie in der Reithalle und das Stadtmuseum Paderborn.

Laut der derzeitigen Corona-Schutzverordnung gilt für Veranstaltungen in Museen und Kultureinrichtungen nun der 3-G-Standard (getestet, genesen, geimpft). Zu welchen Veranstaltungen dennoch eine Anmeldung notwendig ist, steht auf der Webseite des Museumstages.

Programm in Paderborn:

Das Diözesanmuseum Paderborn bietet für Kinder eine Zeichenrally durch das Museum an, bei der spannende Orte sowie Objekte und kreative Ideen umgesetzt werden. Hier steht darüber hinaus eine Meme-Station bereit. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, Abbildungen der Kunstwerke mit eigenen lustigen Sprechblasen zu versehen. An einer weiteren Kreativstation können Kleidungsstücke für Skulpturen entworfen werden. Auch eine Restaurierungswerkstatt wird im Diözesanmuseum für Groß und Klein eröffnet, in der Restauratorin Gisela Tilly Einblicke in ihren spannenden Beruf und Hilfestellung bei praktischen Aufgaben gibt. Im Rahmen des Projekts „Barock im Koffer“ zeigen Studierende des Instituts für Romanistik der Universität Paderborn die Facetten der Epoche Barock. Im Diözesanmuseum finden außerdem die Führung zur Sonderausstellung „BildKlang Kölner Dom – Lumen Fidei“ sowie Rundgänge zu den ungewöhnlichen Photo-Qubits von Wolfgang Weiss und zu den Glanzpunkten der Sammlung des Museums statt.

Für Kinder gibt es die Führung „Kunst entdecken mit Amadeus und Luisa“. Der Förderverein Melitensia e. V. öffnet an diesem Tag seine Türen und präsentiert unter anderem seine Dauerausstellung zur Geschichte des Johanniter & Malteser Ritterordens und eine Ausstellung von Miniaturmodellen. Im Heinz Nixdorf MuseumsForum referiert Dr. Jochen Viehoff zu Supercomputern und Microchips. Hier können sich Interessierte auch auf eine Reise in die Vergangenheit begeben und die Geschichte der Datenspeicherung erleben. Das Pendant, eine Vorwärtsreise, findet durch die bunte Medienwelt statt. Für Kinder hat das Heinz Nixdorf MuseumsForum zusätzlich zwei spannende Führungen im Programm. Darüber hinaus stehen der Bielefelder Dozent Marc Rohlfing und der Verein Digitalcourage e. V. den gesamten Tag für einen Austausch zur Verfügung. Der Kunstverein Paderborn e. V. öffnet für eine POPUP-Ausstellung. Hierzu sind Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit einer Arbeit zu beteiligen. So entsteht peu á peu eine individuelle, nicht planbare Ausstellung. Das LWL-Museum bietet für Erwachsene und Kinder eine Vielzahl an Führungen an: „Wo der König wohnte.“, „Die Pfalz Karls des Großen.“, Expedition ins unbekannte Sachsen.“, „Die Paderborner Königspfalzen.“ und „Zwischen Reich und Kirche.“. Im Stadtmuseum gibt es Führungen durch die Ausstellung „Libori.500“, die die Geschichte vom Magdalenenmarkt zu Großlibori erzählt. Der Besuch der Ausstellung wird auch zusammen mit einem Workshop speziell für Kinder angeboten. Bei dem Programmpunkt „Mach mit! Die Familienführung: Selfie mal anders“ werden Familien die Portraits im Stadtmuseum mit der Frage, warum ein Selfie noch nicht möglich war, vorgestellt. Bei der Galerie Märzhase findet die Mitmach-Lesung „Poet’s Corner – Dichtern eine Stimme geben“ statt. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, im Hof der Galerie Gedichte oder Texte, die ihnen besonders gefallen, zu performen. Des Weiteren ist ein Besuch der Ausstellung „NAKED NATURE SOUTH OF EAST“ möglich, die die Werke der Künstlerin Hella Berent zeigt. Beim Raum für Kunst e. V. nähert sich Daniel Becker in einer Ausstellung durch künstlerische Zugänge dem Selbst und verhandelt die Identitätskonstrukte um Gender und Sexualität.

Programm in Schloß Neuhaus:

Das Forum Junger Künstler zeigt im Gewölbesaal die Ausstellung „Begegnungen. Reise in die Partnerstädte“ mit Eindrücken von Przemysl und Belleville des Künstlers Wolfgang Brenner sowie dem historischen Bildgedächtnis aus Bolton von Suat Özdemir. Nicht weit entfernt, im Kunstmuseum im Marstall, findet der Workshop „Rettet die Vögel! Kreatives Angebot in der Ausstellung ‚Expedition‘“ statt. Der Künstler Markus Willeke malt tote Vögel, die er im alltäglichen Leben entdeckt. Inspiriert von seinen Bildern werden Vögel auf selbstklebenden Folien erstellt, die Vögel vor einem Zusammenstoß mit Fensterscheiben schützen können. Das Naturkundemuseum bietet ein Programm speziell für Kinder an. Spielerisch haben Kinder die Möglichkeit, den Lebensraum „Wiese“ zu entdecken und viel über einheimische Pflanzen- und Insektenarten zu lernen. Auch das Residenzmuseum bietet unterschiedliche Programmpunkte an: Die Performance „SchrittFehler und Saitensprünge. Ein Ensemble des TanzBaus“ ist im Innenhof des Schlosses zu sehen. Darüber hinaus bietet Dr. Andreas Neuwöhner Führungen durch die Fürstenzimmer im Schloss zu Neuhaus an. Er gibt auch unter dem Namen „Der Schlossgarten – vom barocken Kunstwerk zur preußischen Kaserne“ Einblicke in die bewegende Geschichte des Schlossgartens. Auch die aktuelle Ausstellung „Fürstliches Glas aus dem Paderborner Land in den Sammlungen Fürstenberg und Nachtmann“ in der Sammlung Nachtmann im Marstall können Besucherinnen und Besucher in Kurzführungen entdecken. In der Städtischen Galerie in der Reithalle gibt die Musikerin Sophie Richter in der Ausstellung „Karel Dierickx“ ein Wandelkonzert und spielt Stücke von Bach, Bloch, Chopin und Hindemith.

Programm außerhalb der Stadtgrenze:

Das Kreismuseum Wewelsburg zeigt mitunter die Sonderausstellung „Germanenmythos und Kriegspropaganda. Der Illustrator Wilhelm Petersen (1900–1987)“ und die Fotoausstellung „Verlassene Orte – Vergessene Orte (?) in Büren“. Auch ein Besuch der ehemaligen Häftlingsbaracke ist möglich.