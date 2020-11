Mit dem neuen Wanderführer „BusGang“ durch die Stadt

Paderborn. Rein in den PaderSprinter und Paderborn erwandern. Dieser Wanderführer dürfte in Deutschland einzigartig sein: In dem neu erschienenen Buch „BusGang Paderborn – Der urbane Wanderführer“ stellt der Paderborner Autor Peter Schuto für jede Hauptlinie des PaderSprinter eine interessante Wanderstrecke im Stadtgebiet vor, die von der jeweiligen Endhaltestelle zurück zum Westerntor führt. „Dieses Buchprojekt entstand aus einer spontanen Aktion an einem Sonntagvormittag“, erklärt Peter Schuto, der viel und gerne in seiner Stadt unterwegs ist. „Ich bin einfach mal in einen Bus eingestiegen, bis zur Endhaltestelle gefahren und auf einem möglichst schönen Weg in die Stadt zurückgegangen.“ Damit war eine Idee geboren, aus der im Laufe der Zeit 18 Touren entstanden sind. Dazu gehört beispielsweise eine Wanderung von Sande entlang verschiedener Gewässer oder eine von Dahl über den Haxterberg.

Etwas kürzer sind der Weg von der Stadtheide über den Schützenplatz zurück in die Innenstadt oder die Strecke vom Technologiepark durch die Südstadt. Auf jeder der Touren erfährt der „BusGänger“ im lockeren Plauderton geschriebene geschichtliche, naturräumliche und architektonische Zusammenhänge, gespickt mit Anekdoten und Hintergrundinformationen. Bei den Wanderungen nähert man sich der Stadt. Oft geht es zunächst beschaulich durch die Natur, dann werden die Strecken urbaner. Schließlich geht man durch Quartiere und Gassen, in denen man vielleicht noch nie oder zumindest seit Langem nicht mehr war. „Paderborn verändert sich ständig, und auf den Touren können wir diese Entwicklungen wahrnehmen“, berichtet Peter Schuto.

„Paderborn zu Fuß zu entdecken, ist immer eine gute Idee, dabei lernt man unsere schöne Stadt oft erst so richtig kennen“, freut sich Bürgermeister Michael Dreier über den urbanen Wanderführer. Das Buch vermittle auf besondere Weise die Einzigartigkeit und gleichzeitig die Vielfalt Paderborns. „Einfach mit dem Bus losfahren, spontan einen Spaziergang machen und dabei Neues über die Stadtviertel erfahren, das liegt absolut im Trend“, sagt Karl Heinz Schäfer, Geschäftsführer der Tourist Information Paderborn, der sofort von der Idee begeistert war. Und Maren Kosak, Marketingmitarbeiterin des PaderSprinter, freut sich über viele neue BusGänger: „Das Buch zeigt uns sehr deutlich, dass das Fahren mit dem Linienbus auch im Freizeitbereich sehr wichtig ist. Busfahren ist unkompliziert, zuverlässig und vor allem umweltfreundlich.“ Der Wanderführer mit exakten Tourenbeschreibungen und detaillierten Karten auf insgesamt 192 Seiten ist ab sofort zum Preis von 18,00 Euro in der Tourist Information am Marienplatz, im Kundencenter des PaderSprinter am Kamp und unter der ISBN 978-3-00-067160-9 auch im Buchhandel erhältlich.