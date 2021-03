Kinder und Jugendliche malen ihre Visionen vom Ende der Pandemie

Die Ausstellung geht in die Verlängerung

Detmold. Aus einem Malwettbewerb des Kinder- und Jugendtreffs DOMIZIL und der Drogenberatung e.V in Lippe, Streetworkprojekt, ist eine großartige, sehr berührende Ausstellung entstanden, die Einblicke in Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte und Visionen junger Menschen zwischen 10 und 21 Jahren in Zeiten von Corona gibt.

„Wir haben Leinwände, Pinsel und Farben in den Stadtteil gebracht und innerhalb von vier Tagen 26 Kunstwerke zurückbekommen. Daraus ist eine Ausstellung entstanden, die wir in den Fenstern des DOMIZILS zeigen“, sagt Ina Brand vom Jugendzentrum DOMIZIL.

Viele Interessierte haben sich die Bilder, die in den Fenstern des DOMIZIL in Herberhausen ausgestellt sind, bereits angeschaut und ihre Stimmen abgegeben für die Kunstwerke, die ihnen am besten gefallen haben. Die vier Sieger stehen fest: In der Altersgruppe der 10-13jährigen gab es zwei Siegerinnen: Lilly Meduschenko und Victoria Ali Khalef, bei den 14–17jährigen hat Wasim Alomar überzeugt und in der Altersgruppe über 18 hat Styrin Erdems Bild die meisten Stimmen bekommen.

Wegen der großen Resonanz, die das Projekt bereits jetzt erzielt hat, haben sich die Mitarbeiterinnen des DOMIZILs und der Drogenberatung entschieden, die Ausstellung noch bis zum 28. März in den Fenstern des DOMIZIL, Gut Herberhausen 5, hängen zu lassen. Die Bilder können so von Außen mit Abstand jederzeit betrachtet werden.

Informationen geben wir gerne unter den Tel .Nr. 0151/65073773 (Beate Eschmann), 0160/94433656 (Ina Brand) oder 015129502254 (Jared Omundo)