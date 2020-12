Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen im Kreis Paderborn: Start heute am Montag, 28. Dezember

Paderborn (Kreis). Bis zum 21. Januar erhält der Kreis Paderborn rund 4000 Impfdosen, Impfzentrum startet, sobald genügend Impfstoff vorhanden ist. Der Kreis Paderborn bekam gestern am Sonntag, 27. Dezember die ersten 180 Impfdosen der Firma BioNTech geliefert.

Weitere Lieferungen sind bis zum 21. Januar zusagt. Die Zuteilung seitens des Landes erfolgt zunächst pauschal und dann entsprechend der Bevölkerungszahl und der Einwohnerinnen und Einwohner ab 80 (17.458), in Abhängigkeit vom verfügbaren Impfstoff. Insgesamt kann der Kreis nach jetzigem Stand mit 4000 Impfdosen in diesem Zeitraum rechnen. Damit können die Impfungen in Senioren- und Pflegeinrichtungen mit Hilfe mobiler Impfteams gleich nach Weihnachten starten. Zuständig für die Organisation und Durchführung der Impfung ist die Kassenärztliche Vereinigung. Da der Impfstoff nur sehr begrenzt zur Verfügung steht, hat der Kreis Paderborn innerhalb der vom Bund vorgegebenen Kategorisierung – zunächst vollstationäre Senioren- und Pflegeeinrichtungen – eine Reihenfolge für die stationären Einrichtungen festgelegt. Das Impfzentrum in der Sälzerhalle ist betriebsbereit, kann aber erst dann aktiviert werden, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Deshalb können derzeit noch keine Termine angeboten werden. Auch eine Vorab-Registrierung ist nicht möglich.

„Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt in den Heimen mit den Impfungen beginnen können“, sagt Landrat Christoph Rüther.

Das Durchschnittsalter jener, die im Kreis Paderborn in Zusammenhang mit einer COVID-19-Infekton verstorben sei, betrage 86 Jahre. Die Todesfälle in den vergangenen Tagen seien bedrückend und zeigten, dass es wichtig sei, zunächst jene zu impfen, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer COVID-19-Erkrankung haben. Die Reihenfolge der Impfungen ist einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut basiert. Diese ist am 15. Dezember in Kraft getreten. Eine solche Priorisierung ist notwendig, weil noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Derzeit kann somit noch nicht jeder, der es möchte, auch geimpft werden. Die Impfstrategie sieht vor, zunächst die Schwächsten zu schützen.