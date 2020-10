„Ich pflanze einen Baum – Wir pflanzen einen Wald“

Ziel sei es auch, den Co2-Ausstoss verringern zu können, denn 80 Bäume nehmen in nur einem Jahr rund eine Tonne Co2 auf, so der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Brakel, Hendrik Rottländer. Gepflanzt werden 2,50 Meter hohe Jungbäume, Eichen sowie alte Sorten hochstämmiger Obstbäume (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Mirabelle) und Walnussbäume. „Diese heimischen Baumarten sind klimaresistent und können sich dem drohenden Klimawandel zukünftig besser anpassen“ erklärt Harald Gläser, Förster des Brakeler Bürgerwaldes, der diese Aktion mit initiiert hat. An zwei gebündelten Pflanzterminen können interessierte Bürgerinnen und Bürger Ihren Baum selbst einpflanzen oder durch die Mitarbeiter des Bürgerwaldes pflanzen lassen. Die Eichen werden am Samstag, 24. Oktober 2020 ab 10 Uhr (Treffpunkt Parkplatz Am Kaiserbrunnen) und die Obstbäume am Freitag, 20. November 2020 ab 15 Uhr (Treffpunkt Streuobstwiese an der Walderlebnisschule Modexen) unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln gemeinsam eingesetzt. Eine Anwachsgarantie sowie die Pflege der Bäume wird durch die Stadt Brakel gewährleistet. Durch kleine Baumscheiben, die an den Baum gehängt werden können diese mit einer persönlichen Kennung versehen werden.

Mit einem Kostenanteil von 50,00 Euro pro Baum können sich alle Bürgerinnen und Bürger aktiv an dieser Gemeinschaftsaktion beteiligen. Der Betrag kann unter Angabe des Namens, Verwendungszweckes: 551000.450100 sowie der gewünschten Baumsorte an die Stadtkasse Brakel überwiesen werden. Konten der Stadtkasse: Sparkasse Höxter: IBAN: DE90 4725 1550 0000 0009 01, Vereinigte Volksbank eG: IBAN: DE90 4726 4367 6000 0117 00, VerbundVolksbank OWL eG: IBAN: DE59 4726 0121 9002 0506 00, Postbank Hannover: IBAN: DE81 2501 0030 0010 3303 03.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Förster der Stadt Brakel, Harald Gläser oder den Klimaschutzbeauftragten Hendrik Rottländer.