Herbstferienbetreuung im Treffpunkt 34

Kinder im Grundschulalter können wochenweise angemeldet werden

Büren. Wie in jedem Jahr bietet die Jugendpflege der Stadt Büren auch in den Herbstferien vom 12.10. – 23.10.2020 von je 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr wieder ihre Ferienbetreuung für Grundschulkinder im Treffpunkt 34 an. Anders als in den vergangenen Jahren kann die Betreuung aufgrund der Corona-Situation jedoch nicht als ein offenes Angebot durchgeführt werden. Um den Eltern aber eine Alternative zu den Betreuungsangeboten der OGS bieten zu können, haben die Erziehungsberechtigen die Möglichkeit ihre Kinder wochenweise für einen Kostenbeitrag von 33€ anzumelden. Dabei handelt es sich um ein „Rundumsorglospaket“, so dass keine weiteren Kosten anfallen. Lediglich das Frühstück muss selbst mitgebracht werden. Neben Spannung, Spiel, Spaß und Kreativität warten auch Ausflüge zum Almespielplatz oder zum Skatepark auf die jungen Teilnehmer/innen.

Angemeldet werden kann sich ab dem 16.09.2020 um 17:30 Uhr direkt im Treffpunkt 34 (Bahnhofstraße 34; 33142 Büren). Anmeldungen per Mail oder Telefon können nicht angenommen werden. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Weitere Information gibt es im Internet (www.jugendpflege-bueren.de) oder direkt im Treffpunkt 34 (029519375742).

Ein großes Highlight findet dann in der zweiten Ferienwoche vom 19.10. – 23.10.2020 statt. Gemeinsam mit dem JuBe Simonschule aus Salzkotten geht es dann für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren nach Norden an die Nordsee. Bereits zum sechsten Mal wird diese Kooperationsfahrt durchgeführt, bei der vor allem der Besuch und Austausch mit dem befreundeten Jugendtreff vor Ort im Vordergrund steht. Hierfür sind alle Plätze belegt!