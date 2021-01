Gesellschafterwechsel bei der OWL Sport & Event GmbH sowie dem COURT HOTEL

Familie Wortmann aus Hüllhorst neuer Partner • Familie Hardieck gibt Anteile ab

HalleWestfalen. Die OWL Sport & Event GmbH sowie das COURT HOTEL stellen in Zeiten der Corona-Pandemie die Weichen für ihre weitere unternehmerische Zukunft: Mit der Familie Wortmann aus Hüllhorst (Wortmann AG) ist zum 01. Januar diesen Jahres ein neuer und starker Partner sowohl in die Betreibergesellschaft der ostwestfälischen Eventarena als auch in die des angrenzenden Vier-Sterne-Hauses eingestiegen. Im Gegenzug dazu gab die Familie Hardieck als langjähriger Gesellschafter ihre Unternehmensanteile ab. Somit firmiert die OWL Sport und Event GmbH künftig ebenso wie die COURT HOTEL GmbH als Kommandit-Gesellschaft (KG).

„Mit der Familie Wortmann haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der in Ostwestfalen beheimatet und regional äußerst engagiert ist. Durch die Beteiligung schaffen wir eine Basis für weiteres Wachstum, sowie Modernisierungs- und Digitalisierungsentwicklungen in beiden Unternehmen“, sagt Geschäftsführer Ralf Weber, der darüber hinaus der Familie Hardieck für ihr „außerordentliches Engagement seit Unternehmensgründung“ dankt. „Wir sehen uns durch diese neue Partnerschaft für die kommenden Herausforderungen in der Hotellerie- und Eventbrache gut aufgestellt und freuen uns auf die künftige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Bereits im vergangenen Jahr bekräftigte die Familie Wortmann ihre Verbundenheit zum Veranstaltungsstandort HalleWestfalen und der Region Ostwestfalen-Lippe, als sie als einer von insgesamt 14 regionalen Unterstützern eine partnerschaftliche Vertragsbeziehung vereinbarten und so die Umbenennung der Haller Eventstätte in OWL ARENA ermöglichten. Auch das aus dem benachbarten Borholzhausen stammende Unternehmen Westfalia Logistics Solutions Europe gehört zu der Wortmann-Gruppe und ist ein weiterer Indikator für die starke regionale Identifikation der neuen Gesellschafter-Familie.

„Die OWL ARENA mit dem ATP-Turnier und den sonstigen Sport- und Kulturveranstaltungen ist ein einzigartiger Eventstandort, der über Ostwestfalen-Lippe hinaus national und international Anerkennung genießt. Deshalb freuen wir uns sehr, mit unserem Engagement für die OWL Sport & Event sowie das COURT HOTEL weiter zur Strahlkraft der Region beitragen zu können“, so Siegbert Wortmann.

Über die Wortmann AG

Die Wortmann AG ist mit fast 1 Mrd. Euro Umsatz in 2020 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Service Anbieter bedient sie mit mehr als 700 Mitarbeitern über 15.000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa. Die Eigenmarke TERRA, mit ihren Tablets, Notebooks, PCs, Workstations, Servern, Storages, ThinClients und LCDs, wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Als Distributor für namhafte Hersteller kann die Wortmann AG zudem ein breites Sortiment an Komponenten, Peripheriegeräten und Softwareprodukten mit einer hohen Verfügbarkeit und einfacher Serviceabwicklung bereitstellen. Die Wortmann AG bietet ein umfangreiches Angebot an Serviceleistungen und sichert somit eine langfristig produktive Nutzung. Als Finanzierungspartner im Bereich Leasing, Miete und Mietkauf bietet sie zudem eine einfache Bereitstellung der benötigten Produkte. Neben der Zentrale der Wortmann AG in Deutschland, über die sie Partner in ganz Europa betreuen, verfügt die Wortmann AG über Niederlassungen und Vertriebsbüros in der Schweiz, Österreich, Spanien, Frankreich, Holland, England und Polen. Insgesamt umfasst die gesamte Wortmann-Gruppe weltweit über 2000 Mitarbeiter und kann dabei einen Umsatz von fast 2 Mrd. Euro verzeichnen.

www.wortmann.de