Gastronomie Gutschein fÃ¼r Brakel

Brakel. „Der Werbering hat sich eine tolle Aktion einfallen lassen, die die Stadt gerne unterstützt“, sagt Bürgermeister Hermann Temme bei der Vorstellung des „Gastronomie Gutscheins Brakel“ im Alten Gasthaus Tegetmeier. Ab heute, 12. Juli 2021, werden 1.000 Gastronomie Gutscheine im Wert von je 10 Euro beim Einkauf im heimischen Einzelhandel an treue Kunden herausgegeben. Der Gutschein sei eine sehr gut geeignete Möglichkeit, die heimischen Gastronomiebetriebe sowie den Einzelhandel nach dem langen Lockdown zu unterstützen, so der erste Bürger der Nethestadt.

„Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Branchen, die mit Schließungen und weiteren Einschränkungen zur Eindämmung der Virusausbreitung beigetragen haben, leiden unter starken Umsatzeinbrüchen“, sagt Bernhard Fischer, erster Vorsitzender des Werbering Brakel e.V.. „Dank viel Fantasie, Geduld und Fleiß haben es bei uns in Brakel fast alle geschafft, die Krise zu überstehen“, führt Fischer weiter aus. Im Vergleich zu großen Städten, schneide Brakel in dieser Zeit gefühlt besser ab, erklärt der Brakeler Kaufmann. Viele Betriebe in seiner Heimatstadt hätten eine große Welle der Solidarität in der Bevölkerung erlebt, freut sich Fischer.

„Klagen bringt uns nicht weiter, wir sind für Vieles dankbar“, darüber ist sich der Werbering-Vorstand einig. Dankbar sei die Brakeler Kaufmannschaft beispielsweise für Gutscheinkäufe, Außer-Haus-Verkäufe, Online-Verläufe OHNE Onlineshop, aber auch Gesundheit und Zusammenhalt. Der Gastronomie Gutschein sei ein besonderes und hochwertiges Dankeschön an treue Kunden. Verteilt wird der Gastronomie Gutschein in Brakel vor allem in den Geschäften und von Dienstleistern in der Innenstadt, hauptsächlich von denen, mit täglichem Kundenverkehr. „Unsere Stadt ist nur lebendig, wenn die Gastronomie lebendig ist“, unterstrich der erste Vorsitzende des Werbering Brakel, deshalb habe man sich innerhalb des Vorstandes schnell auf die Umsetzung der Gutschein-Aktion geeinigt. „Der Zusammenhalt in Brakel ist stark – zwischen Bürgern, Vereinen, Institutionen, Kommunalpolitik, Gewerbe und Verwaltung“, stimmt auch Peter Frischemeier zu. Insbesondere die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Werbering, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sowie Stadtverwaltung hat sich in dieser Zeit gut bewährt“, sagt der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters und Geschäftsführer des Werberings.