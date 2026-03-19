FSV-Talent Greta Hohensee feiert erfolgreiches Debüt im U17-Nationalteam

Nach zwei Länderspieleinsätzen für die U16 feierte Greta Hohensee vom FSV Gütersloh am Freitag ein erfolgreiches Debüt im U17-Nationalteam.

Gütersloh. Die von Sabine Loderer trainierte DFB-Auswahl gewann in Stockholm das EM-Qualifikationsspiel gegen Irland mit 2:0. Die just 17 Jahre alt gewordene Greta Hohensee wurde in der 79. Minute bei einer von Clara Choisy (Bayern München II, 43.) erzielten 1:0-Führung für Mia Giesen vom Frauen-Zweitligisten Borussia Mönchengladbach eingewechselt. Zwei Minuten später erzielte die Frankfurter Zweitligaspielerin Marie Kleemann den 2:0-Endstand.

Im Tor des deutschen Nationalteams stand mit Mirja Kropp (RB Leipzig) eine bis zum vergangenen Jahr beim FSV Gütersloh aktive 16-Jährige.

Am Montag trifft Deutschland auf Gastgeber Schweden, bevor am Donnerstag Dänemark der dritte Gegner ist. Nur der Sieger dieser zweiten Qualifikationsrunde qualifiziert sich für die Europameisterschaft, die vom 3. bis 17. Mai in Nordirland stattfindet.

Wegen der Abstellung zum DFB fehlt Greta Hohensee den Gütersloher Regionalliga-Frauen am Sonntag im Westfalenpokal-Viertelfinalspi el bei Arminia Ibbenbüren.