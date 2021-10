Einblicke in die Bereiche Gesundheit – Technik – Pflege für lippische Jugendliche

zdi-Zentrum Lippe.MINT, Klinikum Lippe GmbH, MTA-Schule Lippe und der Bevölkerungsschutz werben mit neuem Projekt „iCare“ für Berufe im Gesundheitswesen

Herford/Lippe. Berufe in der Gesundheit, Pflege und im MINT-Bereich verbindet der Fachkräftemangel. Daher möchte ein Netzwerk aus Klinikum Lippe GmbH (Schulen für Pflegeberufe Herford-Lippe, MTA-Schule Lippe), Bevölkerungsschutz des Kreises Lippe und dem zdi-Zentrum Lippe.MINT für diese Berufe werben und die Tätigkeiten direkt vor Ort u.a. im Klinikum, im Labor und auf der Rettungswache ganz praktisch erlebbar machen.

An vier Tagen in der zweiten Woche der Herbstferien (18.10.2021 bis 21.10.2021) haben interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 die Gelegenheit in systemrelevante Gesundheits- und Pflegeberufe zu schnuppern und dabei auch die eingesetzte Technik z. B. im Labor und im modernen Rettungsfahrzeug kennen zu lernen. „Wir haben zusammen mit unseren Partnern ein tolles Angebot zusammengestellt. Die Themen MINT, Gesundheit und Pflege passen gut zusammen und in all diesen Bereichen brauchen wir junge Menschen, die sich mit Engagement einbringen.“, teilt Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT mit.

Alexandra Adam, Leiterin der MTA Schule Lippe ergänzt: „Wir laden die Jugendlichen ein, bei uns im Labor zu experimentieren und uns dabei kennen zu lernen. Wir untersuchen das eigene Smartphone auf Bakterien und wenn man möchte, kann man auch das eigene Blut untersuchen.“

Das Kursangebot ist kostenlos über die Internetseite www.lippe-mint.de unter Aktuelles buchbar. Entsprechend den bei Kursdurchführung aktuellen Vorgaben bzgl. Corona liegt für den Kurs ein Hygienekonzept vor. Aktuelle Informationen gibt es dazu auf der Anmeldeseite für den Kurs.

Die Kurse werden gefördert mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.