Detmolder Lehrer unterrichtet digital in französischer Partnerschule

Städtepartnerschaft lebt auch in Pandemiezeiten

Detmold. Von einer Pandemie lässt sich Norbert Fuhrmann, Lehrer des Felix-Fechenbach-Berufskollegs, nicht aufhalten: Wenn er nicht vor Ort sein kann, gibt er den Unterricht eben digital. So geschehen auch am LYPSO-Kolleg in Detmolds französischer Partnerstadt Saint-Omer. Per Videokonferenz unterrichtete er von Detmold aus die Schülerinnen und Schüler in Frankreich.

„Auf diese Weise wird den Jugendlichen bewusst, welche Möglichkeiten ihnen Fremdsprachen bieten“, unterstreicht Norbert Fuhrmann. Ein lebendiger Einsatz der Fremdsprache und die Brücke, die die englische Sprache so zwischen Deutschen und Franzosen schaffen kann, wird direkt erlebbar. Auch auf französischer Seite war die Begeisterung groß. „Unsere Jugendlichen profitieren enorm durch diese partnerschaftlichen Kontakte, sie können ihren Horizont erweitern, die erworbenen Kenntnisse direkt anwenden und merken sofort, wie sehr sie das bereichert“, bekräftigt Tristan Bouteiller, französischer Englischlehrer am LYPSO-Kolleg, die Vorteile des länderübergreifenden Unterrichts.

Mit Saint-Omer im Norden Frankreichs verbindet Detmold eine fast 52 Jahre alte Städtefreundschaft. Auch die Schulen sind miteinander freundschaftlich verbunden.

Norbert Fuhrmann ist einer der Pfeiler des internationalen Netzwerkes seiner Schule. Neben zahlreichen Lehrkräftefortbildungen steht er in engem schulischem Kontakt zu Schülerinnen und Schülern rund um die Welt – und auch in der Partnerstadt Saint-Omer. Das nächste Projekt ist bereits in Planung.

Nähere Informationen zu Schulpartnerschaften und europäische Austausche gibt es im Internet unter www.detmold.de und bei Martina Gurcke vom Team Europa | Internationale Zusammenarbeit der Stadt Detmold per Mail an m.gurcke@detmold.de.