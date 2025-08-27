Bier-Tasting bei der Landeseisenbahn Lippe mit der Brauerei Strate am 30.08.2025

Bier-Tasting im Museumszug der Landeseisenbahn Lippe geht in die zweite Runde

Nordlippe. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt: Zum zweiten Mal bietet die Landeseisenbahn Lippe in Kooperation mit der Brauerei Strate aus Detmold ein rollendes Bier-Tasting an! Steigen Sie ein und entdecken Sie am 30. August 2025 die Faszination Bier in der einzigartigen Kulisse des elektrischen Museumszugs bei einer Verköstigung der verschiedenen Biersorten aus der lippischen Traditionsbrauerei.

Beginn der Fahrt ist um 17 Uhr am Bahnhof Bösingfeld. Von dort aus startet das etwa drei- bis vierstündige rollende Tasting mit vielen geschmacklichen Highlights über Alverdissen nach Barntrup und wieder zurück.

Lassen Sie sich während der gemütlichen Fahrt von insgesamt sechs Sorten Bier, vom erfrischenden „Erdbeer-Minze“ über „Thusnelda“, „1863er Helles“, ein Kellerbier und ein Bockbier bis zum krönenden Abschluss mit einem Glas „Royal“ begeistern. Zu jedem Getränk wird ein passender Snack gereicht, der das Geschmackserlebnis abrundet. Natürlich erhalten Sie während des Tastings viele interessante Informationen über Geschichte und Entstehung der Biere.

Das Mindestalter für die Teilnahme an dieser Fahrt sind 18 Jahre. Ein Ticket kostet 60 € pro Person und ist auch kurzfristig noch über unseren Ticketshop buchbar: www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop. Die Fahrt findet nur bei Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl statt.