60 Jahre Kreismusikschule: Anmeldezahlen übertrafen Erwartungen um das Dreifache

Kalkuliert wurde anfangs mit etwa 200 Schülerinnen und Schülern für die drei Sing-, sechs Blockflöten- und fünf Klaviergruppen in Lichtenau angeboten wurden. Doch bereits im ersten Jahr übertrafen die Anmeldezahlen die Erwartungen um mehr als das Dreifache! 1964 wurden 656 Kinder und Jugendliche in 143 Gruppen von 34 Lehrkräften in 20 Schulorten unterrichtet. Bei dieser Erfolgsgeschichte war es kein Wunder, dass auch nach der Zusammenlegung der Kreise Büren und Paderborn 1975 die Kreismusikschule weiter fortbestand und ihr Angebot auch über die Grenzen des alten Kreises Büren ausweitete.

Kreis Paderborn- 1960 sprach das „Fräulein Kruse“, wie es in einem Aktenvermerk heißt, beim damaligen Bürener Oberkreisdirektor Werner Greve vor. Ihr Ziel: Die Gründung einer Jugendmusikschule im Kreis Büren. Bei ihm stieß die Musikpädagogin auf offene Ohren und bereits ein Jahr später, vor genau 60 Jahren, wurde die „Jugendmusikschule des Kreises Büren“ gegründet. Sie war wie so viele in der damaligen Zeit eine der ersten ihrer Art in Nordrhein-Westfalen.

Von Anfang an verfolgte die Kreismusikschule das Prinzip „der Lehrer kommt zum Schüler“ und nicht umgekehrt und ermöglicht bis heute so allen Interessierten, unabhängig vom Wohnort, ein Instrument zu erlernen oder die Gesangsstimme auszubilden. „Wir bieten heute Unterricht an 40 Standorten an. Im Rahmen von zahlreichen Schulkooperationsprojekten konnten in den letzten drei Jahren Kinder und Jugendliche aus nahezu 50 Schulklassen von einem Musikangebot profitieren“, erzählt Eddi Kleinschnittger, seit 1998 pädagogischer Leiter der Kreismusikschule. Einzig die Stadt Paderborn unterhält im Kreis eine eigene Musikschule. Mit vom Land NRW geförderten Projekten wie die Kulturstrolche oder JeKits (Jedem Kind ein Instrument) werden Grundschülerinnen und -schüler an die Welt der Musik herangeführt und können kostenlos ein Instrument ihrer Wahl erlernen. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Chorangebote, die in vielen Grundschulen des Kreises stattfinden, darunter auch das beliebte Projekt JEKISS (Jedem Kind Seine Stimme), bei dem jeweils die ganze Grundschule inklusive Lehrerkollegium teilnimmt. Für 24 unterschiedliche Instrumente bietet die Kreismusikschule Unterricht an: von der allseits beliebten Blockflöte über Blasinstrumente bis zur Ukulele. „Besonders im ländlichen Raum des Kreises Paderborn ergänzt die Musikschule den Unterricht für die zahlreichen Musikvereine, mit denen wir besonders auch in der Zeit nach Corona zusammenarbeiten möchten“, erläutert Heinz-Josef Struckmeier, Leiter der Musikschule seit 2012.

Das Angebot der musikalischen Bildung für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn ist ein freiwilliges Angebot des Kreises. Angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Kommunen kam es deswegen in den 60 Jahren ihres Bestehens immer wieder zu Diskussionen über die Finanzierung. Zum 50. Geburtstag der Kreismusikschule schrieb deshalb Volker Gerland, damaliger Leiter der Musikschule Dortmund und Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen in NRW, in seinem Grußwort den Politikern folgenden Satz ins Stammbuch: „Ich gratuliere Ihnen zu der Weitsicht, dass eine gut geführte Musikschule sich zwar nicht rechnet, aber sehr wohl bezahlt macht.“ Worte, die auf fruchtbaren Boden fielen: Im Juni 2018 hob der Kreistag einen Einstellungsstopp und den sogenannten Deckelungsbeschluss aus dem Jahr 2008 auf, der die Ausgaben der Kreismusikschule auf einen bestimmten Deckelungsbetrag begrenzte. „Dadurch konnten wir unsere Schülerzahlen von rund 900 im Jahr 2010 auf über 1.400 allen Alters erhöhen und die langen Wartelisten, die sich gebildet hatten, abbauen“, freut sich Kleinschnittger. Landrat Rüther bekräftigt: „Das unterstreicht deutlich, welche hohe Nachfrage es auch im sechsten Jahrzehnt des Bestehens der Kreismusikschule gibt. Dies ist für uns eine Freude und Verpflichtung zugleich, das Angebot und die hohe Qualität des Unterrichts auch über die nächsten Jahre zu erhalten.“