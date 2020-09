12.09.-15.11.2020 – Neue Galerie Dachau zeigt Gruppenausstellung zu Schrift in der Kunst

Written Imagery mit Aatifi und Herta Müller

Bielefeld/Berlin/Dachau. Verschiedene zeitgenössische Positionen zum Umgang mit Schrift und Text zeigen fünf Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Herkunft vom 12. September bis zum 15. November 2020 in der Neuen Galerie Dachau. Maßgeblichen Anteil an der Gruppenausstellung „Written Imagery“ hat mit drei großformatigen Malereien und drei Tuschezeichnungen der in Bielefeld ansässige afghanisch-deutsche Künstler Aatifi. Seine abstrakt-skripturalen, kalligraphisch basierten Werke ohne jeden Textbezug sind gekennzeichnet von geheimnisvollen Formen und Linien, kraftvoll-dynamisch ausgeführt in einem von Körperlichkeit bestimmten Duktus. Zarte poetische Collagen zeigt dagegen Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (geboren in Rumänien, lebt und arbeitet in Berlin) mit einer neuen zwölfteiligen Reihe kleinformatiger Gedichtbilder.

Dem zweiteiligen Hauptwerk von Aatifi ohne Titel im Format 250 mal 320 Zentimeter aus 2017, seinen zwei Malereien im Format 140 mal 190 Zentimeter aus 2017 und seinen drei leuchtenden, grün-gelben Tuschezeichnungen im Format 65 mal 60 Zentimeter aus der Reihe „Verve“ von 2019 stehen weitere künstlerische Facetten gegenüber, die zwischen Lesbarkeit und extremem Purismus mit neutraler Stilistik pendeln. Vertreten sind neben dem Maler und Grafiker Aatifi und Herta Müller die Nürnberger Künstlerin Dagmar Buhr mit Installationen aus neu kontextualisierter Sprache, der iranisch-stämmige, in Bonn lebende Künstler Babak Saed mit Sprachinstallationen in ungewohnten Zusammenhängen und die in Bulgarien geborene, in Nürnberg ansässige Künstlerin Elizabeth Thallauer, die mittels eines Reliefs und einer Videoprojektion mit der kognitiven Wahrnehmung spielt.

Sie alle interpretieren „Schrift nicht als bloßes Mittel zum Zweck, sondern als materialisierten Resonanzraum voller Mehrdeutigkeit“, so Hans-Peter Miksch, langjähriger Leiter der städtischen Kunstgalerie Fürth. Die von ihm initiierte Gruppenausstellung konnte im Sommer 2020 nicht zum Auftakt in Fürth gezeigt werden. Die als zweite Station geplante Präsentation in der Neuen Galerie Dachau der Stadt Dachau wird nun die einzige bleiben. Die Erstöffnung ist am Freitag, 11. September 2020 von 19 bis 22 Uhr, vom 12. September bis zum 15. November 2020 ist die Schau an der Konrad-Adenauer-Straße 20 von dienstags bis sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr geöffnet (bei beschränkter Personenzahl in den Galerieräumen). Zeitgleich zum Eröffnungswochenende zeigt die Nürnberger Galerie Von und Von Papierarbeiten von Aatifi auf den internationalen Kunstmessen Positions Berlin Art Fair und Paper Positions Berlin im Flughafen Tempelhof (Hangar 3-4).

Weitere Informationen unter www.dachauer-galerien-museen.de, www.positions.de, www.paperpositions.com und www.aatifi.de