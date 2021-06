Bertelsmann spendet inklusiven Kinderspielplatz

Erster inklusiver Spielplatz in Gütersloh

Spielstätte entsteht derzeit in Mohns Park und wird in Kürze eröffnet

Thomas Rabe gratuliert Liz Mohn im Namen aller Mitarbeitenden

Gütersloh. Anlässlich des 80. Geburtstages von Liz Mohn am 21. Juni spendet Bertelsmann der Stadt Gütersloh einen neugestalteten Spielbereich in Mohns Park. Auf einer Fläche von rund 400m² am nordöstlichen Rand des Parks an der Goethestraße entsteht Güterslohs erster inklusiver Spielplatz. Barrierefreie Spielgeräte und die flache Gestaltung des Umfelds ermöglichen es insbesondere Kindern mit Behinderungen, die Spielgeräte zu nutzen. Eröffnet wird die Spielstätte voraussichtlich im Laufe des Sommermonats Juli.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Im Namen meiner Vorstandskollegen sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bertelsmann gratuliere ich Liz Mohn herzlich zu ihrem Geburtstag. Gütersloh ist die Heimat von Liz Mohn, und ihr liegt die Förderung von Kindern am Herzen. Ich freue mich sehr, dass wir in Rücksprache mit der Stadt Gütersloh ein Geschenk gefunden haben, das beides vereint und es uns zugleich ermöglicht, einen gesellschaftlichen Beitrag hier an unserem Unternehmenssitz zu leisten.“ Rabe präsentierte Liz Mohn die Spielstätte zusammen mit seinen Vorstandskollegen Markus Dohle, Rolf Hellermann und Immanuel Hermreck im Vorfeld des Geburtstages.

Norbert Morkes, Bürgermeister von Gütersloh, sagte: „Unser Dank für diese großzügige Spende gilt unserer Ehrenbürgerin Liz Mohn und Bertelsmann, die damit einmal mehr ihre tiefe Verbundenheit zur Stadt Gütersloh ausdrücken. Das Thema Inklusion hat in unserer Stadt einen hohen Stellenwert, der inklusive Spielplatz stand ganz oben auf unserer Wunschliste der Freizeitangebote in Mohns Park. Wir freuen uns mit den vielen Kindern, die ihn täglich nutzen werden.“

Bereits im Mai starteten die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Spielstätte, die vom Fachbereich Grünflächen der Stadt Gütersloh umgesetzt wird. Die Fertigstellung soll spätestens in der 26. Kalenderwoche 2021 erfolgen. Der Spielplatz besteht u.a. aus einem inklusiven Karussell für bis zu zwei Rollstuhlfahrende und vier weitere Personen, einem Trampolin für Rollstuhlfahrende, einem Siebtisch mit Schwenkkran, der für Rollstuhlfahrende einseitig unterfahrbar ist, sowie einer Stahl-Nestschaukel.