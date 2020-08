Terminverlegung PADERBORN MACHT ERNST MIT LUSTIG

Paderborn. Das KulturBüro-OWL möchte seinem Publikum beste Unterhaltung mit hochkarätigem Programm und in schönster Atmosphäre bieten. Zu diesem Anspruch stehen die privatwirtschaftlichen Kulturschaffenden auch in Corona-Zeiten, und deshalb werden nun die für den September geplanten Nachholtermine zum großen Kabarettfestival PADERBORN MACHT ERNST MIT LUSTIG nochmals verschoben, da es sich um gut und ausverkaufte Gastspiele handeln würde, die man unter den gegeben Umständen nicht sorglos in der PaderHalle abhalten könnte.

Betroffen ist leider auch der Auftritt der feisten (1.9.2020), der damit bereits zum wiederholten Male verlegt werden muss. Aber schließlich sind aller guten Dinge drei, und so können sich die Fans der 2Mann-Song-Comedy nun freuen auf den 12. April 2021. ZDF-Anstaltsleiter Max Uthoff reist nun am 26. März 2021 (statt am 2.9.2020) nach Paderborn und hat dann bestimmt umso mehr zu sagen. Auch die Herren des STORNO-Trios schätzt das Publikum ohnehin für ihren scharfen Blick aufs Zeitgeschehen und so dürfte auch ihr Nachholauftritt am 14. April 2021 (anstelle des 3.9.2020) ein ganz besonderer werden. Die Bühnenabende von Hagen Rether gehören zu dem besten zeitgenössischen Kabarett, das man in Deutschland erleben kann. Er spielt in Paderborn am 13. Februar 2021 (statt am 4.9.2020).

Die Veranstalter bedauern sehr, dass sie ihr Publikum nun noch einmal vertrösten müssen, bedanken sich aber für die viele positive Resonanz und Solidarität, die das großartige Publikum in den letzten Monaten gezeigt hat. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit auch für die neuen Nachholtermine und die Erfahrung seit März zeigt, dass die meisten Zuschauer/innen zusammen mit Künstlern/Künstlerinnen und den anderen Kulturschaffenden auf bessere Zeiten setzen und ihre Karten behalten. Gleichwohl können die Tickets natürlich auch zurück gegeben werden, allerdings ausdrücklich dort, wo sie gekauft wurden und in der Regel im Rahmen der von der Bundesregierung beschlossenen Gutscheinregelung.

Im KulturBüro-OWL wird derweil weiterhin beste Kultur in den schönsten Räumen der Region geplant, nicht nur für die Zeit nach Corona, sondern auch im Rahmen des Möglichen und Vernünftigen für die nächsten Woche und Monate mit den Schutzmaßnahmen, so lange es eben noch dauert.

www.kulturbuero-owl.de