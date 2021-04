Stefan Budde wechselt vom Annastift ins EvKB

Bielefeld-Bethel. Ab 1. April wird die Struktur in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) neu aufgestellt: Priv.-Doz. Dr. Stefan Budde wird dann die neu gegründete Abteilung für Endoprothetik und Spezielle Orthopädische Chirurgie im Team von Professor Dr. Thomas Vordemvenne, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, leiten. Budde ist dem ein oder anderen Fußballfan sicherlich als Mannschaftsarzt des DSC Arminia Bielefeld bekannt.

„Seit über fünf Jahren sind wir als überregionales Traumazentrum für die Schwerstverletztenversorgung in der Region zuständig. Die Gründung einer eigenen Abteilung, die sich auf den künstlichen Gelenkersatz spezialisiert, ist der folgerichtige nächste Schritt für unser Behandlungsangebot. Wir haben lange nach der geeigneten Person gesucht und nun den richtigen für diese Aufgabe gefunden, “ erklärt Vordemvenne. „Die Endoprothetik erhält mit Stefan Budde nun ein eigenes Gesicht“, so der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie weiter. Auch gelenkerhaltende Hüftoperationen zur Vorbeugung von Arthrosen gehören zum Behandlungsspektrum von Priv.-Doz. Dr. Stefan Budde. Der erfahrene Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie war zuletzt Geschäftsführender Oberarzt der Orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im DIAKOVERE Annastift. Gleichzeitig war Budde Koordinator und stellvertretender Leiter des überregional anerkannten Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung im Annastift, das mit rund 1.500 Prothesen-Implantationen pro Jahr zu den größten Zentren in Niedersachsen gehört.

Budde ist 38 Jahre alt und gebürtiger Bielefelder. Er hat die Grundschule in Babenhausen und danach das Ratsgymnasium besucht. Von 2002 bis 2008 hat er an der MHH sein Studium der Humanmedizin absolviert. Budde hat nach dem Examen seine Facharztausbildung und Weiterbildung in der Sportmedizin, Manuellen Medizin und Speziellen Orthopädischen Chirurgie an der MHH abgeschlossen. Dort habilitierte er 2018 und erhielt die Lehrbefugnis für das Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit 2015 ist er im Ärztekader des DSC Arminia Bielefeld.

Budde wird neben seiner Tätigkeit im EvKB in der Gemeinschaftspraxis am Bültmannshof, u. a. zusammen mit Dr. Andreas Elsner, dem leitenden Mannschaftsarzt des Erstligisten, praktizieren. „Für mich ist der Aufbau einer eigenen Abteilung im EvKB eine tolle neue Aufgabe. Ich freue mich, nach knapp 20 Jahren endlich wieder in die Heimat ziehen zu können. Bielefeld-Bethel-Arminia, das ist eine Kombination, die perfekt auf mich zugeschnitten ist“, freut sich Priv.-Doz. Dr. Stefan Budde auf den neuen Meilenstein, der ihn zurück nach Hause führt.