Sommerferien im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Natur erleben für Kinder im LWL-Freilichtmuseum Detmold mit Tieren, Wildbienen, Kreativwerkstatt & mehr

Detmold. Das LWL-Freilichtmuseum Detmold bietet mit den „Naturbegegnungen“ ein buntes Programm für Ferienkinder. Los geht es am Dienstag (15.7.) mit „Sommerzeit, Erntezeit„. Kinder können während dieses Workshops eine Entdeckungsreise durch das Freilichtmuseum mit anschließendem Mühlenbesuch unternehmen.

Bienenfreunde sind am Mittwoch (16.7.) bei „Wilden Bienen muss geholfen werden“ genau richtig. Hier lernen Kinder die Lebensweise der Wildbienen kennen und können in Zusammenarbeit mit der Museumstöpferei Wildbienennisthilfen herstellen. Am Donnerstag (17.7.) dreht sich bei „Das Pferd – mehr als ein Reittier“ alles um die Geschichte und das natürliche Verhalten der Pferde.

Der Rundgang „Kuh und Co.“ stellt am Freitag (18.7.) die Hoftiere in den Mittelpunkt und insbesondere die Frage, wo Eier, Wurst und Wollsocken eigentlich herkommen. Freilichtentdecker:innen, die sich für „Alte Kinderspiele“ interessieren, sind am Freitag (30.6.) richtig im LWL-Freilichtmuseum. Stelzenlaufen, Kreisel und viele weitere Spiele zählen zum Programm. Diese Naturbegegnungen finden von 10 bis 14 sowie von 14 bis 17 Uhr statt. Alles über Schmetterlinge und deren Schutz erfahren Kinder ab sechs Jahren bei „Kunterbunte Flattermänner“ Sonntag (20.7.).

Wer lieber kreativ werden möchte, kann bei Mitmachprogrammen in der Kreativwerkstatt dienstags und donnerstags von 11 bis 16 Uhr (15.7., 17.7., 22.7., 24.7., 29.7., 31.7., 5.8., 7.8., 12.8., 14.8., 19.8., 21.8.) mitmachen. Beim Mitmachprogramm „Spielen am Dorfrand“ geht es um das freie Spielen. Kinder können samstags von 14 bis 17 Uhr (19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.) auf der Spielfläche am Dorfrand des Paderborner Dorfes mit verschiedenen Materialien aus der Natur das Spielen neu entdecken.

Feurige Schönheiten entstehen im August (17.8.) von 11 bis 15 Uhr beim Mitmachprogramm „Feuerbienen„, wenn Kinder und Erwachsene gemeinsam einen Insektenkörper aus Draht formen. Dieser Rohling wird mit Pappe gefüllt und anschließend in einem Feuer zum Brennen gebracht. Die Materialkosten betragen drei Euro.

Bei den Naturbegegnungen „Von Schafen und Schäfern“ lernen Kinder im Grundschulalter am Mittwoch (23.7.) von 10 bis 13 Uhr viel Interessantes rund um die Nutztiere. Wer sich immer schon gefragt hat, warum das Zirpen der Grashüpfer zum Sommer gehört wie Freibadbesuche und Eis essen, erfährt am Donnerstag (24.7.) von 14 bis 17 Uhr Spannendes über die kleinen springenden Tiere.

Dienstag und Mittwoch (29.7. und 30.7.) heißt es dann „Vom Getreide auf dem Acker bis zum Brot aus dem Backofen„. Jeweils von 9 bis 12.30 Uhr erleben Kinder ab dem Grundschulalter, wie aus Getreide Brot wird. Die Teilnahme an allen Naturbegegnungen kostet jeweils sechs Euro pro Person.

Die Kinder sollten unempfindliche Kleidung und Verpflegung mitbringen. Eine Anmeldung ist für alle „Naturbegegnungen“ erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist (Tel. 05231 706 104, E-Mail infobuero.detmold@lwl.org).