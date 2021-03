Reise-Rabatt als Belohnung für Online-Sprachkurs

Für Schüler ab 11: Englischkurse in den Osterferien mit Sprachreise im Sommer kombinierbar

Bielefeld. ruf Jugendreisen belohnt Schüler fürs Englischlernen am Bildschirm: Wer in den Osterferien an einem ruf Online-Sprachkurs teilnimmt, kann sich damit bis zu 100 Euro Rabatt auf eine Sprachreise im Sommer sichern. ruf bietet Sprachreisen in Deutschland und ins Ausland an. „Unsere Englischkurse sind auch einzeln buchbar, aber in Kombination mit einer Sprachreise lernen die Teilnehmer nachhaltiger und schaffen sich gleichzeitig eine Perspektive für die Sommerferien“ sagt Kristina Oehler, Geschäftsführerin ruf Jugendreisen.

Welche Leistungen enthalten die Kurse?

Allen Kursen ist zur Einstufung ein Sprachtest vorgeschaltet. Die Teilnehmer er- halten zudem das Unterrichtsmaterial und ein Abschlusszertifikat. Die Intensiv- kurse Englisch für Schüler ab 11, 14 und 16 Jahren umfassen 32 Unterrichts- stunden à 45 Minuten, aufgeteilt in acht mal drei Vollzeitstunden. Sie finden in Gruppen von maximal zehn Schülern statt. Die Abiturvorbereitungskurse umfas- sen 42 Unterrichtsstunden à 45 Minuten, aufgeteilt in acht mal vier Vollzeitstun- den. Die Gruppengröße beträgt hier maximal acht Teilnehmer.

Welche Kenntnisse vermitteln die Kurse?

Die Kurse fördern die kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmer und bauen Hemmungen beim Sprechen ab. Abgedeckt sind die Bereiche Konversation, Hör- und Leseverständnis sowie Grammatik. Die Abiturvorbereitungskurse um- fassen Unterricht in General Englisch und machen zudem mit gezielten Einhei- ten fit für die Prüfungen.

Wie qualifiziert sind die Lehrer?

Die Lehrer sind alle Muttersprachler, die ansonsten an der internationalen Sprachschule im englischen Bournemouth unterrichten. Diese Sprachschule ist vom renommierten British Council anerkannt. Die erfahrenen, unabhängigen Schulinspektoren des British Council begutachten sie regelmäßig. So ist ein ho- her Standard des Lehrens und Lernens sowie ein gutes Preis-Leistungs-Ver- hältnis garantiert.

Wie läuft das Lernen ab?

Die Sprachschüler benötigen idealerweise einen Laptop mit Kamera und Mikro- fon oder eine ähnliche Ausstattung. Haben sie den Kurs gebucht, können sie sich über einen Code auf einer Kommunikationsplattform einwählen. Der Unter- richt findet in interaktiver Form statt und nicht als frontaler Vortrag. Die Teilneh- mer können sich untereinander austauschen, in Kleingruppen gemeinsam ar- beiten oder auch Referate halten.