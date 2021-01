New Plan für Menschen im Erwerbsleben: Kenne dein Können!

New Plan setzt auf das persönliche Können

Detmold. Mit dem Online-Tool New Plan ergänzt die Agentur für Arbeit ihr digitales Angebot im Bereich der Berufsberatung im Erwerbsleben und flankiert die persönliche Beratung. New Plan bringt Menschen im Erwerbsleben weiter, die sich beruflich neu orientieren oder umorientieren wollen. In sechs Testmodulen schätzen die Nutzerinnen und Nutzer ihre Reaktion und ihr Handeln in konkreten Berufssituationen ein. So erhalten sie in der ersten Entwicklungsstufe von New Plan ein Bild von ihren Soft Skills und können direkt nach Weiterbildungsangeboten suchen.

Barbara Schäfer, Leiterin der Agentur für Arbeit Detmold, erläutert: „New Plan hilft, den persönlichen Korridor beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen, berücksichtigt dabei individuelle Lebensumstände und beugt potenziellen Fehlentscheidungen vor. Das macht New Plan zu einem starken Baustein für eine erfolgreiche Berufsberatung.“

Basierend auf den Testergebnissen können Berater und Kunden Berufschancen und Entwicklungsperspektiven im Beratungsgespräch noch zielgerichteter aufzeigen und besprechen. Link zum Tool: www.arbeitsagentur.de/newplan.