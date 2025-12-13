Hommage an Deutschlands ältestes Amateurkabarett in der Riesentanne

Minden gratuliert den Stichlingen zum 60. Geburtstag: Die Riesentanne auf dem Mindener Marktplatz wird in diesem Jahr zur sogenannten „Stichlingstanne“. Anlass ist das 60-jährige Bühnenjubiläum der Mindener Stichlinge, die als ältestes Amateurkabarett Deutschlands gelten. Mit einer besonderen Fotoausstellung würdigt die Minden Marketing GmbH die schönsten Momente aus sechs Jahrzehnten Kabarettgeschichte.

Die Ausstellung zeigt eindrucksvolle historische Aufnahmen aus dem Schaffen der Stichlinge und macht die Entwicklung des Ensembles über mehrere Generationen hinweg sichtbar. Besucherinnen und Besucher des Mindener Weihnachtsmarktes können die Bilder direkt in der festlich geschmückten Riesentanne entdecken und dabei ein Stück lokaler Kulturgeschichte erleben.

„Mit dieser Hommage möchten wir den Mindener Stichlingen nicht nur zum 60. Geburtstag gratulieren, sondern uns auch dafür bedanken, dass sie unsere Stadt als Botschafter für Minden weit über die Region hinaus bekannt gemacht haben“, erklären Peter Kock, Bürgermeister der Stadt Minden, und Dr. Jörg-Friedrich Sander, Geschäftsführer der Minden Marketing GmbH, gemeinsam.

Über sechs Jahrzehnte hinweg qualitativ hochwertiges Kabarett auf die Bühne zu bringen, erfordere ein hohes Maß an Energie, Kreativität und Durchhaltevermögen. Dafür gebühre insbesondere Stichlingsgründer Birger Hausmann sowie allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern großer Respekt und Anerkennung.

Bereits zur Eröffnung des diesjährigen Mindener Weihnachtsmarktes stand das Jubiläum im Fokus: „Geburtstagskind“ Birger Hausmann durfte persönlich die festliche Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz einschalten – ein besonderer Moment für ihn und viele Besucher.

Die festlich geschmückte Riesentanne taucht den historischen Marktplatz während des Weihnachtsmarktes in eine warme, weihnachtliche Atmosphäre. Ermöglicht wurde die besondere Inszenierung durch die Wilfried-Kampa-Stiftung, handwerklich unterstützt von Mindens bekanntestem Tischler Dirk Gieseking.

Ein Blick zurück auf 60 Jahre Stichlinge – direkt im Weihnachtsbaum: Erstmals lädt die „Stichlingstanne“ dazu ein, Kabarettgeschichte unmittelbar im Baum zu entdecken. Die historischen Bilder dokumentieren Programme, Bühnenmomente und Persönlichkeiten aus sechs Jahrzehnten Mindener Kabarettkunst.

Die Stichlinge live in der Riesentanne – ein Abend mit Freunden: Nach der erfolgreichen Premiere in der vergangenen Woche treten die Stichlinge erneut live auf. Am Freitag, 12. Dezember, um 18 Uhr heißt es wieder „Ein Abend mit Freunden“ – mitten auf dem festlich geschmückten Marktplatz.

Das vollständige Programm sowie weitere Informationen zum Mindener Weihnachtsmarkt sind bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, telefonisch unter (05 71) 829 06 59, per E-Mail an info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, auf www.facebook.de/mindenerleben sowie in der Minden-APP erhältlich.