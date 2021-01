Lichter gegen Dunkelheit

2. Bundesweiter Beleuchtungs-Flashmob am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust: Wewelsburg und ehemaliges Wachgebäude am 27. Januar von 17 bis 22 Uhr beleuchtet

Kreis Paderborn. Mit der erneuten Teilnahme an der Beleuchtungsaktion zum 27. Januar, dem 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, will das Kreismuseum Wewelsburg der Opfer der NS-Verbrechen gedenken und ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzen. Zusammen mit anderen NS-Gedenk- und Dokumentationsstätten sowie Gedenkinitiativen in Deutschland soll das Kriegsende vor 76 Jahren und der Umgang mit der Vergangenheit seit 1945 nicht nur im übertragenen Sinne beleuchtet und ein differenziertes Bild gezeichnet werden. Die Wewelsburg beteiligt sich zum zweiten Mal am bundesweiten Beleuchtungs-Flashmob der Gedenkstätten, die mit ihrer Arbeit an den historischen Orten die Dunkelheit erhellen möchten.

„Wir wollen mit der Aktion #LichterGegenDunkelheit zur bewussten Auseinandersetzung mit aktuellen demokratiefeindlichen Tendenzen einladen“, so Museumsleiterin Kirsten John-Stucke. „Dazu gehört fundiertes historisches Wissen genauso wie das Erkennen und Entlarven von Verschwörungslegenden und Rassismus.“