Künstlergespräch mit Michael Sailstorfer im Marta Herford

Herford. Am Sonntag, 10. August 2025, setzen sich die Rotoren des Hubschraubers vor dem Marta wieder in Bewegung: Um 16 Uhr ist Michael Sailstorfer zum Künstlergespräch zu Gast im Museum. Seine Skulptur „Hoher Besuch“, besagter Helikopter, ist nicht nur in der Sammlung Marta, darüber hinaus ist er aktuell mit mehreren Werken in der Ausstellung „Other People Think – Eine Auswahl aus der Sammlung Wemhöner“ vertreten. Im Gespräch mit Direktorin Kathleen Rahn im Marta-Forum gewährt er tiefere Einblicke in sein breites Schaffen (Eintritt frei).

Michael Sailstorfers Werk beruht auf der Arbeit mit vorgefundenen Objekten und Materialien, die er oft humorvoll umwandelt und in neue Materialien, Proportionen und Zusammenhänge überträgt. Dabei beobachtet er zugleich sensibel die soziale, politische wie auch ökologische Umwelt und ihre Ressourcen. Seine Werke sind ein präziser Kommentar zur zeitgenössischen Kultur.

In der Ausstellung „Other People Think“ ist er mit zwei skulpturalen Werken vertreten. Darüber hinaus ist seine Arbeit „Hoher Besuch“ (2005) Teil der Sammlung des Marta Herford und als solcher schon seit Eröffnung des Museums dauerhaft in dessen Außenraum präsent.

Michael Sailstorfer (*1979 in Velden, lebt und arbeitet in Berlin) studierte von 1999-2005 an der Akademie der Bildenden Künste München sowie am Goldsmith College London. Seine Werke wurden ausgestellt u.a. in der Pejman Foundation, Teheran; Centre PasquArt, Biel; Rochester Art Center, Minnesota, USA; Berlinische Galerie oder der Doris C. Freedman Plaza, Central Park, New York City, USA.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung unter: https://marta-herford.de/kalender.