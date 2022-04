Kombiführung durch Buxel-Ausstellungen

Paderborn. Die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie in der Reithalle „Reinhard Buxel. Skulptur und Zeichnung“ sowie die parallel im Kunstmuseum stattfindende Ausstellung „Hommage á Reinhard“ werden in einer Kombiführung am Samstag, 9. April, vorgestellt.

Der einstündige Rundgang bietet einen Einblick in das Schaffen des 2016 verstorbenen Künstlers Reinhard Buxel, dessen Skulpturen aus Ibbenbürener Sandstein wie architektonisch-abstrakte Gefüge wirken. Die Führung beleuchtet die Formprinzipien der markanten Skulpturen und setzt seine Grafikzeichnungen damit in Beziehung. Anschließend werden die Werke der befreundeten Künstlerinnen und Künstler betrachtet. Hier umfasst die Werkauswahl Skulpturen, Fotografien, Malerei und Drucktechnik, sodass viele Aspekte der bildenden Kunst angesprochen werden.

Beginn der Kombiführung ist um 16 Uhr in der Städtischen Galerie. Die Kosten für Eintritt und Führung betragen 5 Euro pro Person.