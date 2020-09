Jugendliche und Unternehmen finden zusammen

Kreis Lippe. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen alle vor große Herausforderungen. Das betrifft auch viele Fragen und Unsicherheiten rund um die Chancen auf eine Ausbildung in Lippe. Viele Jugendliche sind verunsichert. Sie fragen sich, ob eine Ausbildung derzeit sinnvoll ist und ob überhaupt Chancen auf einen Ausbildungsplatz bestehen. Unternehmen haben kaum Kontakt zu Jugendlichen und finden keine Auszubildende. Der zweite „Infotag Ausbildung“ am Samstag, 19. September 2020, von der Koordinierungsstelle Schule-Beruf, der IHK Lippe sowie der Agentur für Arbeit Detmold und dem Jobcenter Lippe in der Phoenix-Contact-Arena in Lemgo organisiert, soll Unternehmen und Jugendlichen noch für dieses Ausbildungsjahr helfen, zusammen zu finden.

Praktika, Ausbildungsmessen, Informationsveranstaltungen, Unternehmensbesuche oder persönliche Berufsberatungen bis hin zu Vorstellungs- und Auswahlgesprächen in Unternehmen konnten in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt stattfinden. Wie genau das neue Ausbil-dungsjahr starten würde war unklar. Ende Juli 2020 suchten 687 ausbildungsinteressierte Jugendliche noch einen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig waren 561 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Trotz Corona setzen die Unternehmen und Betriebe weiter auf eine duale Ausbildung als Einstieg in eine echte Karriere in der Industrie oder im Handwerk, im Handel oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe, in Gesundheitsberufen und vielen anderen Berufsbereichen setzen.

Das etablierte Netzwerk aus lippischen Akteuren, die seit über zehn Jahren im Fachausschuss Schule-Beruf eng zusammenarbeiten, hat sich angesichts der aktuellen Herausforderungen, zu einem gemeinsamen öffentlichen Aufruf entschlossen. Auch um damit ausdrücklich zu ermutigen, aus-zubilden oder eine Ausbildung zu beginnen. Eine erfolgreiche Maßnahme war der erste Infotag Ausbildung am 27. Juni 2020. Die eng vernetzten Institutionen, die für den Übergang von der Schule in den Beruf

Verantwortung tragen, standen hier den über 100 Besuchern für alle Fragen rund um die Ausbildung zur Verfügung.

Jetzt findet die zweite Auflage des Infotags Ausbildung 2.0 statt. Interessierte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz sollen hier die Möglichkeit bekommen, direkt vor Ort mit Unternehmen, die für dieses Jahr noch einen Auszubildenden suchen, ins Gespräch zu kommen. Unter Einhaltung der Hygieneregeln soll hier der Raum gegeben werden, sich kennen zu lernen, Fragen zu stellen und vielleicht sogar ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren.

Unternehmen und Betriebe, die noch für das laufende Ausbildungsjahr einen oder mehrere Auszubildende suchen, können sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden. Bewerberinnen und Bewerber melden sich ebenfalls an auf www.zukunft-ausbildung-lippe.de. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.