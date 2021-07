FOCUS zeichnet Ärzte aus

12 Top-Mediziner und 17 Siegel im EvKB und Krankenhaus Mara.

Bielefeld-Bethel. 12 Ärzte aus dem Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) und dem Krankenhaus Mara gehören laut Zeitschrift FOCUS zu den besten Medizinern Deutschlands. Insgesamt 17 begehrte Siegel gab es für medizinische Bereiche. Die Liste der TOP-Mediziner wurde jetzt im FOCUS für das Jahr 2021 veröffentlicht. Sie gilt als Wegweiser für Patienten zu ausgewiesenen Spezialisten.

Erstmals erhielt Prof. Dr. Günther Wittenberg, Chefarzt der diagnostischen und interventionellen Radiologie, die begehrte Auszeichnung. Auch der Ärztliche Direktor des Klinikums und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Prof. Dr. Thomas Vordemvenne, wird zum ersten Mal in der Liste geführt als ausgewiesener Spezialist für das Gebiet Handchirurgie. Sein Kollege Prof. Dr. Matthias Simon, Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie, wird für sein Fach als Experte geführt. Univ.-Prof. Dr. Eckard Hamelmann, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, hat erneut vier der begehrten Empfehlungen erhalten: Er gilt als Top-Mediziner für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Allergologie, Asthma, Neurodermitis und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Unter den Internisten haben sich Prof. Dr. Florian Weißinger, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin, für die Bereiche Palliativmedizin, Tumoren des Verdauungstrakts und Lungentumoren und Privatdozent Dr. Carsten Israel, Chefarzt der Kardiologie, für den Schwerpunkt Rhythmologie durchgesetzt. Mit Prof. Dr. Martin Driessen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, und Dr. Martin Reker, in der Klinik der Leitende Arzt der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, wurden gleich zwei Spezialisten aus Bethel für die Schwerpunkte Suchterkrankungen ausgezeichnet.

Dr. Andrea Möllering, Chefärztin der Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische Medizin, gilt für die Redaktion als ausgewiesene Spezialistin für den Bereich Psychosomatik. Auch aus dem Krankenhaus Mara haben es drei Ärzte in das FOCUS-Ranking geschafft: Die Redaktion empfiehlt aus dem Epilepsie-Zentrum Bethel Klinikdirektor Univ.-Prof. Dr. Christian Bien, Dr. Christian Brandt, Leitender Abteilungsarzt, und Dr. Tilman Polster, Leitender Arzt der Abteilung für Kinder- und Jugendepileptologie, als Spezialisten für die Behandlung von Epilepsie. Hier zählt auch die Rehabilitationsklinik zu den TOP-Adressen 2021 im Rehaklinik-Vergleich – im fünften Jahr in Folge.

Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine FOCUS und FOCUS Gesundheit Ärztelisten der führenden Mediziner Deutschlands. Durch eine unabhängige Datenanalyse, so der Verlag, sollen die Besten anhand verschiedener Kriterien ermittelt werden. Außerdem fließen in die Bewertung Umfrageergebnisse in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen sowie Fachkollegen ein. Weitere Auswahlkriterien sind wissenschaftliche Tätigkeiten, hohe Eingriffszahlen oder Studienteilnahmen. Die Zahl der Veröffentlichungen wird in einer Fachdatenbank recherchiert.