Erweitertes Spielangebot im Gartenschaupark

Zum Kinderliederkonzert gibt es weitere Attraktionen

Rietberg. Die beiden Konzerte von Kinderliedermacher herrH am kommenden Sonntag, 4. Juli, auf der Bühne der Volksbank-Arena im Gartenschaupark sind nicht die einzigen Attraktionen an diesem Tag im Parkteil Nord. Ein erweitertes Spielangebot wird zusätzlich aufgebaut – natürlich wie immer unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

Am Start sind dieses Mal die Power-Paddler-Miniboote, mit denen die jungen Besucher in See stechen können, und das Vierer-Bungee-Trampolin, auf dem die Kinder und Jugendlichen um die Wette hüpfen. Beide Spielangebote stehen ab 11 Uhr zur Verfügung und sind im Eintrittspreis von 5 Euro pro Erwachsenem enthalten. Eigene Kinder haben freien Eintritt. Auch für Dauerkarteninhaber sind die Zusatzangebote natürlich kostenlos. Der Park ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet und bis zum Einbruch der Dunkelheit zu verlassen.

Für die beiden Konzerte mit Kinderliedermacher herrH um 11 und um 15 Uhr können noch Tickets reserviert werden. Die Formulare und alle Infos – auch und gerade mit Blick auf die aktuellen Corona-Richtlinien – sind auf www.rietberg.de/gartenschaupark/aktuelles-veranstaltungen.html zu finden. Die Konzerte sind kostenlos, ab Schuleintrittsalter wird aber ein negativer Corona-Test benötigt bzw. die Besucher müssen nachweislich genesen oder vollständig geimpft sein (zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen). Auf dem Gelände der Volksbank-Arena herrscht Maskenpflicht, die Maske darf aber am Sitzplatz abgelegt werden.