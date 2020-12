Direkter Draht zum Bürgermeister

Paderborn. Den direkten Draht zu Bürgermeister Michael Dreier können Paderbornerinnen und Paderborner am Dienstag, 8. Dezember, von 17 bis 18 Uhr, bekommen. Unter der Rufnummer 05251/8811209 beantwortet er persönlich die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. „Die Anliegen, Meinungen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sind mir sehr wichtig, deshalb möchte ich gerade in dieser für Kontakte schwierigen Zeit auf diese Art und Weise am Austausch festhalten“, so der Bürgermeister.

Vor der Corona-Pandemie hat Bürgermeister Michael Dreier die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig zur Bürgersprechstunde in seinem Büro empfangen.