Deutsche Bahn sorgt für Schallschutz im Norden von Porta Westfalica

Lärmsanierungsmaßnahmen in Hausberge und Neesen abgeschlossen • Insgesamt rund fünf Millionen Euro Investitionskosten

Porta Westfalica. Die Deutsche Bahn hat im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes“ in Porta Westfalica – in den Ortsteilen Hausberge und Neesen – insgesamt drei Schallschutzwände (inklusive Lückenschluss) mit einer Gesamtlänge von 4.632 Metern und einer Höhe von jeweils drei Metern gebaut. Für diesen aktiven Schallschutz investierte der Bund rund 4,7 Million Euro. Zusätzlich werden seit Januar 2020 an etwa 866 Wohnhäusern und Wohnungen passive Schallschutzmaßnahmen umgesetzt. Dies erfolgt zum Beispiel durch den Einbau von schalldämmenden Fenstern und Lüftern. Hierfür stellt der Bund weitere rund 300.000 Euro zur Verfügung. Die Umsetzung des passiven Schallschutzes wird bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der DB für Nordrhein-Westfalen: „Gemeinsam mit dem Bund wollen wir die Schiene stärken – während wir sie gleichzeitig leiser machen. Dazu stehen uns jährlich Investitionsmittel in Höhe von 150 Millionen Euro für besonders belastete Bahnstrecken zur Verfügung. Das Geld setzen wir konsequent für eine Vielzahl von Lärmschutzmaßnahmen ein. Wir werben so um die Akzeptanz der Menschen und – im Sinne unserer Strategie Starke Schiene – um die Bahn als Verkehrsmittel der Stunde.“