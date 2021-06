Bürener Musik- & Kultursommer-Gemeinsam mit Abstand genießen

Büren. Pünktlich zu den Lockerungen nach der Pandemie startet Büren mit zahlreichen Veranstaltungen in den Musik- und Kultursommer. Unter dem Motto „Gemeinsam mit Abstand“ gibt es eine große Vielfalt an Angeboten, die das soziale Leben wieder in Schwung bringen. Für alle Generationen bieten sich wunderbare Gelegenheiten, den Sommer zu genießen.

Der Kulinarische Stadtrundgang „DenkMa(h)l Büren“ macht am Samstag, 26. Juni, den Auftakt. Das neue Kulturformat macht mit kleinen Häppchen Lust auf die attraktiven Sehenswürdigkeiten in der historischen Stadt. Musikalische und kabarettistische Untermalung sowie kulinarische Kleinigkeiten der Gastronomen Lennigers Leckerbissen, Landhotel Restaurant Kretzer, Hotel Restaurant Biergarten Ackfeld und Café Stilbruch machen den Spaziergang zu einem großen Genuss für alle Sinne. Der Rundgang umfasst 750 m Fußweg mit vier Stationen, ist weitgehend barrierearm und dauert zwei Stunden. Je eine Gruppe startet im Halbstundentakt ab 14:00 Uhr. „DenkMa(h)l Büren“ wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert. Weitere Informationen auf www.niedermuehle-bueren.de. Anmeldung an info@niedermuehle-bueren.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

In bester Form fast so wie in Corona-Zeiten zeigt sich DJ David Haupt auf seinem Balkon 33142 am Samstag, 3. Juli, in den Almeauen. Von 15:00 bis 23:00 Uhr lässt der Musik-Master aktuelle und aktuell gebliebene Rhythmen in die Venen fließen. Wer Lust hat auf sommerliches Open-Air-Feeling kommt nach Büren in den Bürgerpark am Neuen Weg.

Nach jung und hip kommt der Oldtimer-Sommer am Sonntag, 4. Juli, von 10:00 bis 16:00 Uhr in die Almeauen. Die Oldtimerfreunde präsentieren neben ihren fahrbaren Schätzchen auch einen Fahrsimulator, Bogenschießen und Informationen zum Vogelschutz. Es werden Imker aus der Region vor Ort sein sowie der Verein „Umwelt geht uns alle an e. V.“ Die nahegelegene Mittelmühle öffnet ihre Türen und bietet Führungen an. Mehr Informationen gibt es auf www.oldtimerfreunde-bueren.de.

Das Open Air Drive-In Autokino in den Almeauen zeigt am Freitag, dem 16. Juli, den Film „Es ist zu Deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach, Marc Rothemund und Jürgen Vogel. Am Samstag, 17. Juli wird die Komödie „Immer Ärger mit Gandpa“ mit Robert de Niro geboten. Für beide Vorstellungen gilt der Einlass ab 20:30 Uhr. Die Filmvorführung startet jeweils nach Sonnenuntergang um ca. 22:00 Uhr. Das Autokino wird gefördert durch die Westenergie. Die Bürener Gastronomen Pult und Lenniger runden mit leckeren Angeboten das außergewöhnliche Kinoerlebnis ab. Eintrittskarten sind ab dem 28. Juni im Vorverkauf erhältlich im Bürener Bürgerbüro und bei den teilnehmenden Gastronomen. Für Erwachsene gilt 5 € pro Person, für Kinder bis 16 Jahren 2 €. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am 24. Juli rocken DEPECHE RELOAD ab 20:00 Uhr live auf dem BOAminiRocks Open-Air-Rockkonzert auf dem Freigelände an der Almeschule, Bahnhofstraße 46, Büren. Diese Depeche Mode-Tributeband verspricht einen Abend mit allen großen Hits des Originals und einigen Insiderstücken. Einlass ist ab 18:00 Uhr. Da nur eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung steht, heißt es schnell zu sein, bevor alle Tickets weg sind. Karten für 18,00 €/Stück gibt es ab Freitag, 18.06.2021 bei MISTER, multibrandstore for men, Burgstr. 30, bei EVA, Burgstr. 29 sowie bei der ELF Total Tankstelle Feldmann, Fürstenberger Str. in Büren und online unter: www.Eventim.de

Die Grillsportvereinigung Büren bietet Kulinarisches an am Sonntag, 1. August im Wurzgarten an der Almeaue. Ab 12:00 Uhr dürfen sich Gäste auf frisch gegrillte Leckereien freuen. Mehr Informationen gibt es auf www.grillsportvereinigung.de.

In den Bürener Rathausinnenhof lädt der Open-Air-Sommer dazu ein, an jedem Freitag im August ein Live-Konzert zu genießen. Am 6. August zeigt Sebastian Hegener sein Programm, am 13. August kommen Mina Schelpmeier und Manuel Hahn & Band, am 20. August German Scotch mit Paul Gough, und am 27. August Rocokhead. Bei kühlen Cocktails, heißen Rhythmen, coolen Beats und tanzbaren Songs wird wieder gefeiert. Die Party startet um 20:00 Uhr bis Mitternacht. Mehr dazu gibt es in Kürze auf www.bueren.de.

Für alle Veranstaltungen gilt: Es wird gebeten, die aktuell geltenden Corona-Schutzrichtlinien zu beachten.