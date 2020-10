Blues-Harp-Workshop für Einsteigerinnen und Einsteiger

Paderborn . Die Mundharmonika – und gerade die so genannte Blues Harp – ist ein faszinierendes Musikinstrument. Mit ihrem 10-Kanal-Richter-Tonaufbau ursprünglich nur zum einfachen Melodiespiel gedacht, hat sie sich durch die Entdeckung neuer Spieltechniken zu einem facettenreichen Instrument in nahezu allen Musikbereichen entwickelt – und so bieten diese kleinen, handlichen Instrumente ein ganz besonderes Spiel- und Klangerlebnis für alle Musikfans.

Im Workshop am Freitag, 30. Oktober, von 15.30 Uhr bis 21.30 Uhr lernen Interessierte in der Volkshochschule Grundtechniken kennen, die sie zu Hause leicht nachspielen und variieren können. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs findet in den Räumlichkeiten der Busdorfschule statt.

Anmeldungen nimmt die VHS Paderborn telefonisch entgegen unter der Rufnummer 05251/88-14300, per E-Mail vhspaderbornde oder über die Webseite www.vhs-paderborn.de.