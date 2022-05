Bei Charity-Shopping, Müllsammeln und Kaffeetrinken ins Gespräch kommen

AWO-Aktionen zum Tag der Nachbarn

Salzkotten. Zum Tag der Nachbarn am 20. Mai lädt das Mehrgenerationenhaus AWO Leo, Leostraße 45, zu gemeinsamen Aktivitäten und Begegnungen ein. Von 14.00 bis 20.00 Uhr präsentiert der AWO-Charity-Shop dort eine erlesene Auswahl an gebrauchter, aber gut erhaltener Designer-Mode, schicken Accessoires und Dekoartikeln zum gemütlichen stöbern für den guten Zweck. Parallel dazu bietet das Bistro beim Nachbarschaftscafé mit selbstgebackenem Kuchen die Gelegenheit, alte Bekanntschaften zu erneuern und neue Kontakte zu knüpfen. Unterhaltsam wird es an diesem Tag aber auch für die Kleinen, denn neben einer Spielecke hat das AWO-Team auch Mal- und Bastelaktionen vorbereitet. Um 15.00 Uhr startet an diesem Tag außerdem eine gemeinschaftliche Müllsammelaktion im Quartier. „Damit man sich in der Südstadt wohlfühlt, laden wir die Nachbarschaft dazu ein, gemeinsam mit uns die Straßenränder zu säubern und so die Lebensqualität im Viertel zu erhöhen“, erklärt AWO-Quartiermanagerin Ines Hocke. Unter anderem sollen Leostraße, Karlstraße, Pipinstraße, Geroldstraße und der Bürgerpark vom Müll befreit werden. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus. „Auf die Teilnehmer wartet im Anschluss dann sogar noch eine kleine Überraschung“, kündigt Hocke an. „Aus organisatorischen Gründen bitten wir für die Müllsammelaktion um eine kurze Anmeldung – möglichst bis zum 18. Mai.“ Anmeldungen und Infos unter 05251/29066-15 oder per Mail unter leo@awo-paderborn.de.