Alternative Fakten im Unterricht

Digitaler Austausch mit Mentoren zum Praxissemester von Lehramtsstudierenden

Paderborn. Die Verbreitung von Falsch- und Desinformationen über das Internet ist ein weltweites und gefährliches Phänomen. Fake News und alternative Fakten berühren auch den Schulalltag. Wie der kritische Umgang mit Informationen in Schule und Unterricht angeregt werden kann, ist am Freitag, 24. September, Leitthema einer digitalen Austauschveranstaltung mit Mentoren zum Praxissemester von Lehramtsstudierenden. Mentoren aus der Schule, Hochschullehrende, Forschende, Fachleiter und weitere Interessierte sind eingeladen, von 8.30 bis 15.15 Uhr Aspekte der letzten und intensivsten Praxisphase vor dem Abschluss des Studiums zu reflektieren. Veranstaltet wird der Austausch vom Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung – PLAZ-Professional School der Universität Paderborn, den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Paderborn, Detmold und Bielefeld (Berufskollegs) und dem Erasmus+ Projekt „Research in Teacher Education“ (RiTE). Anmeldungen sind noch bis 13. September online möglich unter: https://umfragen.uni-paderborn.de/index.php/867412?lang=de.

Keynote Speaker ist der renommierte Blogger und Co-Autor der Rechercheplattform „mimikama“ Andre Wolf. In seinem Vortrag „Fakten – Fakenews – Verschwörungsmythen: Eine Übersicht zur Informationsvielfalt auf Social Media“ erläutert er das Leitthema der Austauschveranstaltung. Es schließen sich verschiedene Workshops, Postersessions und Round Tables an. Der gemeinsame Austausch über forschendes Lernen in Praxissemester und Unterricht soll neue Perspektiven aufzeigen und Anregungen für die eigene Praxis liefern.

Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite unter: www.plaz.uni-paderborn.de/psx.