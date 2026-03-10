40 Jahre Magie: „Sauresani“ verzaubert Kitas in Schwalenberg

Die lippische Kita-Zaubertour gastiert zur Halbzeit im Bürgersaal Schiede

Schieder-Schwalenberg. Wenn Kinderlachen auf staunendes Schweigen trifft, ist Jens „Sauresani“ Heuwinkel in seinem Element. Im Rahmen seiner großen Kita-Zaubertour machte der Detmolder Künstler am neunten Tourtag Station in Schwalenberg. Gleich sechs Kindertagesstätten aus dem Raum Schieder-Schwalenberg kamen zusammen, um in zwei Vorstellungen ein besonderes Highlight zu erleben: Heuwinkel feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum.

Seit den 1980er Jahren ist Jens Heuwinkel fest in der lippischen Kulturlandschaft verwurzelt. Sein „Sauresani-Theater“, geprägt von Einflüssen legendärer Zirkusse wie Roncalli und Flic Flac, verbindet klassisches Theater mit zeitgenössischer Zirkuskunst. Die aktuelle Tour, organisiert vom Landesverband Lippe, ist für ihn ein Rückblick mit Mission: „Ich möchte etwas zurückgeben“, so Heuwinkel. „Besonders wichtig war mir, Kitas zu erreichen, deren Budget solche kulturellen Highlights im Alltag oft nicht zulässt.

“ Der Landesverband Lippe würdigt mit der Organisation und Finanzierung der Tour das Heuwinkels langjähriges Engagement, der auch Projekte wie das Luftschloss-Varieté oder die Detmolder Einradtage initiierte. Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast zeigt sich begeistert: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie Jens Heuwinkel mit seinem ganz eigenen Stil sein Publikum, ganz gleich welchen Alters, immer wieder verblüfft. Für die Kinder ist das eine tolle Abwechslung zum Alltag. Wir konnten ihre Begeisterung heute live erleben!”

Die Realisierung der insgesamt 16 Gratis-Auftritte in ganz Lippe wird durch eine Kooperation starker Partner ermöglicht. Neben dem Landesverband tragen die Lippischen Sparkassen, die Lippische Landesbrandversicherung sowie die lippischen Kommunen dazu bei, dass dieses Stück Kulturgeschichte direkt zu den Kindern gelangt. Jochen Brunsiek, Leiter der Lippischen Kulturagentur, ergänzt: „Durch solche Aktionen lernt man Lippe und seine Gemeinschaft noch einmal viel besser kennen.

“ Mit dem Gastspiel in Schwalenberg hat die Jubiläumstour die Halbzeit überschritten. In den kommenden Wochen wird der Zauber der „Sauresani“-Welt noch in zahlreichen weiteren lippischen Einrichtungen für leuchtende Augen sorgen.