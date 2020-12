Aufruf zur Mitmachaktion: Sternenglück

Minden. Der Verein GreenFairPlanet aus Minden startet heute die Mitmachaktion Sternenglück . Ziel ist es, den täglichen Corona Nachrichten, Freude, Kreativität mit einem Lächeln entgegen zu setzen. Menschen eine sinnvolle Aufgabe zu geben, damit sie glücklich sind, wenn sie das Strahlen in den Augen der Beschenkten sehen. Mach mit!! Gönn dir und anderen Sternenglück. Bastel und verschenke einen Stern an Nachbarn, Freunde, Verkäuferin, Ehrenamtliche, kurzum an Menschen, Vereinen, Gruppen, denen du eine Freude machen möchtest. Lade Menschen ein, auch Sternenglück zu verschenken. Minden faltet. Advent und Weihnachten unter einem guten Stern. Den Alltag verzaubern, die Seele inspirieren, himmlisches finden..

Schickt uns Bastelanleitungen, Fotos von euren Glücksternen. Die Weihnachtsfrauen aus aller Welt von GreenFairPlanet basteln die Sterne aus alten Zeitschriften und Foto Kalendern. Macht Fotos und schickt sie an ….Radio Westfalica?? Mindener Tageblatt? Zeigt eure Sterne auf Instagram, Facebook (Veranstaltung Sternenglück), WhatsApp

Schickt uns Bastelanleitungen, Fotos von euren Glücksternen. https://www.youtube.com/watch?v=csYyNoQxxw4&feature=youtu.be #Sternenglück