Aufgrund der Feiertage wird der Wochenmarkt in Bad Lippspringe in den kommenden zwei Wochen vorverlegt.

Bad Lippspringe. Das betrifft sowohl den 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, als auch Neujahr, 1. Januar. Beide Markttage finden jeweils am Donnerstag davor, also an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, statt. Die Stadt Bad Lippspringe bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung.