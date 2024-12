Weihnachtliches Rudelradeln mit Punsch

Lübbecke. Wer glaubt, die Radfahrsaison sei schon vorbei, irrt. Der Höhepunkt steht noch bevor: Für Freitag lädt die Initiative pro Fahrrad zu ihrer mittlerweile traditionellen Adventsfahrt ein. Geschmückte Räder mit blinkenden Lichterketten, Tannenzweige mit Christbaumkugeln am Fahrrad, ganze Weihnachtsbäume in Fahrradanhängern ziehen dann in Lübbecke alle Blicke auf sich. Besonders Kindern gehen die Augen über und sie lassen sich gerne im blinkenden Anhänger umherfahren oder präsentieren stolz ihr eigenes festliches Rad. „Selbst die Autofahrenden, die sich natürlich manches Mal durch unser Rudelradeln gestört fühlen, sind milde gestimmt, grüßen und winken“ berichtet Petra Spona, Sprecherin der Initiative, von Erfahrungen aus den Vorjahren.

Die familientaugliche Fahrt ist für Groß und Klein und für jeden Fahrradtyp geeignet. In gemütlichem Tempo geht es ca. 10 km kreuz und quer durch Lübbecke. Zum anschließenden Aufwärmen lädt der Verein diesmal alle Teilnehmenden zu heißem Punsch und Weihnachtsgebäck ein. Start ist um 18 Uhr am Lübbecker Markt, Ziel ist der Freibadpark am Krankenhaus. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. In 2025 startet das Rudelradeln am letzten Freitag im März.

Diesen Monat findet die CM als Weihnachtsveranstaltung statt und läutet die Adventszeit ein. Schmückt euch und eure Räder mit viel Leuchtkram – im letzten Jahr sah es toll aus und soll diesmal noch größer und bunter werden! Am Ende der Fahrt wartet am Freibadpark nicht nur der obligatorische Keks & Klön auf uns, sondern auch ein Kinderpunsch.

Wir treffen uns wie immer um 18h auf dem Marktplatz und enden am Freibadpark, wo Zeit zum Klönen bleibt.

Wir wollen Spaß haben, aber auch deutlich machen, dass mit Radfahrenden auf den Straßen zunehmend zu rechnen ist.

Foto: Privat